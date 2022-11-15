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İşte Dünya Kupası tarihinin 'en'leri

2022 FIFA Dünya Kupası’na sayılı günler kala, Ajans Press turnuva tarihinin en’lerini araştırdı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:15
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İşte Dünya Kupası tarihinin 'en'leri
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Dünya Kupası’nın 92 yıllık tarihinde, 79 ülke turnuvada boy gösterdi. Klasman liderliğine 237 puanla Brezilya yerleşirken Almanya 221 puanla ikinci İtalya ise 156 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

1930 yılından beri düzenlenen turnuva, tarihinde ilk kez Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimine denk gelen bir dönemde oynanacak. Katar’ın ev sahipliği yapacağı büyük organizasyonda 8 farklı stadyum boy gösterecek. Heyecanla beklenen organizasyon, 21 Kasım’da başlayacak ve 18 Aralık’ta Lusail Iconic Stadyumu’ndaki finale ev sahipliği yapacak. Medya takip kurumu Ajans Press turnuva tarihinin en’lerini araştırdı.

EN DEĞERLİSİ İNGİLTERE
2022 FIFA Dünya Kupası’ndaki milli takımlar ve oyuncularının piyasa/transfer değerleri incelendiğinde, ilk sıraya 1 milyar 290 milyon euro ile İngiltere’nin yerleştiği görüldü, ikinci sırada Fransa (1,060) üçüncü sırada ise Brezilya (1,010) yer aldı.

EN ÇOK MAÇ OYNAYAN VE EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN BREZİLYA 
Dünya Kupası tarihinde en çok zafer kazanan takım Brezilya (5) oldu. Sambacıları 4’er şampiyonlukla Almanya ve İtalya takip etti. En fazla müsabaka oynayan ekipler 109 karşılaşmayla Brezilya ve Almanya olurken İtalya 83 karşılaşmaya çıktı.

EN HIRÇINI JAVIER MASCHERANO
Arjantinli Javier Mascherano, turnuva tarihinde çıktığı 20 maçta 7 sarı kart görerek turnuva tarihinin en hırçın futbolcusu oldu. Brezilyalı Cafu ise 20 maçta 6 sarı kart gördü.

EN GOLCÜ M.KLOSE
Alman futbolcu M.Klose’nin 16 golle en golcü futbolcu unvanını elinde bulundurduğu organizasyonda, bugüne dek 900 karşılaşmada 2 bin 458 kez top ağlarla buluştu. Brezilya efsanesi Ronaldo 15 gol, Alman G. Müller ise 14 golle en çok gol atan diğer oyuncular oldu.

EN GOLLÜ DÜNYA KUPALARI
Brezilya’da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası’nda toplam 171 gol atıldı. Bu, Fransa 1998 ile birlikte turnuva tarihinin en gollü yılları oldu. Son olarak 2018’de Rusya’da düzenlenen turnuvada 169 gol atılmıştı.

MEDYADA DÜNYA KUPASI
Ajans Press, Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın medya yansımalarını derledi. Ajans Press’in 15 binin üzerinde gazete, dergi, internet sitesi ve televizyon kanallarını incelediği medya araştırmasında, 2022 başından günümüze kadar Dünya Kupası konulu 164 bin 541 adet haber yansıması tespit edildi. Haberlerin mecralara göre dağılımı incelendiğinde ise haberler içeriklerinin yüzde 87’lik kısmı internet haber platformlarında yer bulurken, yüzde 8’i TV kanallarında yüzde 5’i ise yazılı basın mecralarında yer aldı.

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