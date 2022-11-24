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İsrail-Filistin çatışması Dünya Kupası'na yansıdı

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:17
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Dünya Kupası'na İsrail-Filistin çatışması yansıdı

İsrail-Filistin çatışması Dünya Kupası'na yansıdı
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AP Ajansı Katar'da yüzlerce İsrailli ve Filistinli taraftar olduğunu belirtti ve gerginliği şu ifadelerle duyurdu;

"İsrailli bir gazeteci için keşfedilmemiş bir bölgeydi. Dünya Kupası başlamadan önce Doha'daki rustik açık hava pazarında dolaşırken, geleneksel başlığı ve beyaz dökümlü cüppesiyle Katarlı bir adama odaklandı ve bir röportaj istedi.
"Hangi kanal?" Katarlı sordu. Gazeteci, İsrail'in kamu yayıncısı Kan'dan olduğunu söyledi.
Katarlı şaşkına döndü. "Neresi?"

Gazeteci, "İsrail," diye tekrarladı. Bir salise sonra görüşme bitmişti.
Paylaşım, Arap dünyasındaki ilk Dünya Kupası'ndaki en son siyasi parlama noktasını yansıtarak sosyal medyada sekti - turnuvada ne İsrail ne de Filistin milli takımlarının mücadele etmesini boşverin.

İsraillilerin ve Filistinlilerin Doha'ya akın etmesini takip eden tartışma, İsrail'in Filistinlilerin gelecekteki bir devlet için istedikleri toprakları açık uçlu işgali de dahil olmak üzere, aralarındaki asırlık şiddetli çatışmanın ne kadar köklü ve duygusal olduğunu ortaya koyuyor .
Filistinliler, Katarlı adam ile İsrailli gazeteci arasındaki Doha karşılaşmasının görüntülerini ve Filistinlilerin ve Katarlıların İsrailli muhabirlerle öfkeyle karşı karşıya geldiği diğer klipleri canlı yayında paylaştı. Bunu, Katar'ın İsraillilerin doğrudan Doha'ya uçmasına ve tarihte ilk kez konsolosluk desteği almasına izin vermesine rağmen, muhafazakar Müslüman emirliğin İsrail'le yakınlaşmaya niyeti olmadığının kanıtı olarak gördüler.

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