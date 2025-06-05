Dünya Kupası'nda bir ilk: Tarih yazdılar

Asya Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden Özbekistan, 2026 Dünya Kupası’na katılmayı garantiledi.

Asya Dünya Kupası Elemeleri’nde gruptaki son maçında Birleşik Arap Emirlikleri ile 0-0 berabere kalan Özbekistan'ın E Grubu’nu ilk 2 sırada bitirmesi kesinleşti.

Bu sonuçla Özbekistan Milli Takımı, 2026’da Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer alacak. Özbekistan tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak.

İlk kez Dünya Kupası'na katılacak Özbekistan'ın yanı sıra İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin, şu ana kadar turnuvada yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Özbekistan Milli Takımı’nda Manchester City’den Abdukodir Khusanov ve Roma’dan Eldor Shomurodov dışında Rizespor’dan Khusniddin Alikulov ve Azizbek Turgunboev yer alıyor.