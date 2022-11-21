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  • Katar'da şeyh sarayındaki aslanlı alemde içki su gibi aktı. Dünya Kupası'nda birayı bile yasakladılar

Katar'da şeyh sarayındaki aslanlı alemde içki su gibi aktı. Dünya Kupası'nda birayı bile yasakladılar

Katar'da inanılmaz görüntüler...

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 13:34
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Dünya Kupası'nda birayı bile yasakladılar. Katar'da şeyh sarayındaki aslanlı alemde içki su gibi aktı. İnanılmaz görüntüler

Katar'da şeyh sarayındaki aslanlı alemde içki su gibi aktı. Dünya Kupası'nda birayı bile yasakladılar
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Katar'daki dünya kupasının başlamasına bir gün kala kraliyet ailesinin emriyle statlarda ve etrafında bira satışı bile yasaklanmıştı.

Buna futbolseverler büyük tepki göstermiş, FIFA Başkanı Infantino ise kararı "Bir kaç saat bira içmezseniz ölmezsiniz" diye duyurmuştu.

İngiliz gazetelerinde çıkan bir haber ise buna karşılık kraliyet ailesinin ve şeyhlerin sarayında içkinin su gibi aktığını ortaya koydu.

Habere göre Dünya Kupası için Katar'a giden 3 İngiliz arkadaş içmek için gece bira ararken tanıştıkları Katarlı iki kişinin kendilerini kraliyet sarayına davet ettiğini söyledi.

Aslan yavruları, maymunlar ve egzotik kuşlarla dolu bir ortamda alkol eşliğinde sabaha kadar eğlendiklerini anlatan İngilizler, çılgın geceden bazı fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı.

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Imanlı Türk
21.11.2022 13:47
Imanli, Allah korkusu olan, İslam'a göre yaşayan bir müslüman isen, haramlar kesin yasaktır. Eğer yaşadığın gibi bir müslüman isen, ozama haram helal demez  
 
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