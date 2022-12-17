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Fas mı Hırvatistan mı? Dünya üçüncüsü bu akşam belli olacak

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 09:54
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Dünya Kupası'nda bronz madalya mücadelesi bu akşam

Fas mı Hırvatistan mı? Dünya üçüncüsü bu akşam belli olacak
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Khalifa Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.
Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.
Fas'ta sakatlığı bulunan Romain Saiss bu mücadelede forma giyemeyecek.
1998'DEN SONRA İLK KEZ
Hırvatistan, Fas karşısında kazanırsa 1998'den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak.
Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Hırvatistan, Dünya Kupası macarasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.
YARI FİNAL GÖREN İLK AFRİKA ÜLKESİ
Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.
Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Muhtemel 11'ler
Hırvatistan
Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Jakic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic
Fas
Bono; Hakimi, El-Yamiq, Dari, Attiyat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

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Yavuz
17.12.2022 10:02
Hirvatistan 3.olur.4milyon nüfuslu ülke kendi yetiştirdiği oyuncularla harikalar yaratıyor. Hirvatistan ayrıca çok güzel bir ülke.  
 
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