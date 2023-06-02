Dünya Kupası'nda büyük heyecan. Genç yetenekler Arjantin'de sahnede

Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Dünya Kupası'nda büyük heyecan. Genç yetenekler Arjantin'de sahnede

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Yıldız adaylarının sahne aldığı turnuvada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Arjantin, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor.

TRT SPOR'dan canlı yayınlanan çeyrek final maçlarının programı şöyle:

3 Haziran Cumartesi

20.30 İsrail - Brezilya

23.59 Kolombiya - İtalya

4 Haziran Pazar

20.30 Güney Kore- Nijerya

23.59 ABD - Uruguay

Organizasyonda yarı final maçları 8 Haziran Perşembe günü oynanacak.

Üçüncülük ve final maçları ise 11 Haziran Pazar günü yapılacak.

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