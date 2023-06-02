Dünya Kupası'nda büyük heyecan. Genç yetenekler Arjantin'de sahnede

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Yıldız adaylarının sahne aldığı turnuvada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Arjantin, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor.
TRT SPOR'dan canlı yayınlanan çeyrek final maçlarının programı şöyle:
3 Haziran Cumartesi
20.30 İsrail - Brezilya
23.59 Kolombiya - İtalya
4 Haziran Pazar
20.30 Güney Kore- Nijerya
23.59 ABD - Uruguay
Organizasyonda yarı final maçları 8 Haziran Perşembe günü oynanacak.
Üçüncülük ve final maçları ise 11 Haziran Pazar günü yapılacak.