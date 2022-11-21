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Danimarka ile Tunus 2.randevuda

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Danimarka ile Tunus, tarihlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 09:20
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Dünya Kupası'nda Danimarka ile Tunus tarihlerinde ikinci kez karşılaşacak

Danimarka ile Tunus 2.randevuda
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu'nun ilk maçları yarın oynanacak. Danimarka, Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos'un düdük çalacağı maçta, saat 16.00'da Tunus ile karşılaşacak.

İki ülke tarihlerinde ikinci kez mücadele edecek. 26 Mayıs 2002'deki hazırlık karşılaşması, Danimarka'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Danimarka'nın kadrosunda Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonspor'da forma giyen Jens Stryger Larsen yer alıyor.

Tunus katıldığı 5 turnuvada da gruptan çıkamazken, Danimarka 1998 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı.

Gruptaki ikinci maçta ise son şampiyon Fransa ile Avustralya, puan mücadelesi verecek.

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