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Faslılar Esenyurt'ta kutlamayı abartınca polis uyarısı geldi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, Belçika'yı 2-0 yendi. 24 yıl sonra galibiyetin ardından İstanbul Fatih ve Esenyurt'ta bulunan Faslılar kutlama yaptı. Kalabalık taşkınlık yapmaya başlayınca o anları kaydeden kişinin tepkileri de videoya yansıdı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 01:51
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Dünya Kupasında Fas Belçikayı yendi. Esenyurt ve Fatih sokakları Faslılarla doldu taştı

Faslılar Esenyurt'ta kutlamayı abartınca polis uyarısı geldi
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Fas, F Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yendi. Bu sonuçla Fas, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda bir maçtan galibiyetle ayrıldı. İstanbul'da yaşayan Fas uyruklu vatandaşlar da kutlama yaptı. Fatih ve Esenyurt'ta park ve sokakları dolduran Faslılar meşale yakıp tezahürat yaptı.

Kutlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin tepkisi de videoya yansırken özellikle Esenyurt'ta toplanan kalabalığın taşkınlık yapmasıyla birlikte olaya polis müdahalesi gerçekleşti ve kalabalık 'dağılın' anonsları ardından meydandan ayrıldı.

Sosyal medyada kutlamalara dair çok sayıda tepki paylaşımı yapılırken, kısa süre içerisinde toplanan böylesi büyük bir kalabalık bir kez daha Türkiye'deki sığınmacı sorununu gözler önüne serdi. 

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