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Brüksel'de Faslı taraftarlar ve polis arasında çatışma çıktı

Faslı taraftarlar, Portekiz galibiyetini kutlarken, polis ile çatıştı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 21:38
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Dünya Kupası'nda Fas'ın galibiyetinden sonra Brüksel'de Faslı taraftarlar ve polis arasında çatışma çıktı

Brüksel'de Faslı taraftarlar ve polis arasında çatışma çıktı
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Faslı taraftarlar, milli takımın Portekiz'i 1-0 yendiği Dünya Kupası galibiyetini kutlarken, Brüksel'de Edgware Road'da çevik kuvvet polisiyle çatıştı.

Londra'nın Edgware Road bölgesinde toplanan büyük hayran grupları sevinçten zıplayarak, tezahürat yaptı ve 'Ole!' diye bağırdı. Faslı taraftarları tebrik etmek için geçen arabaların kornalarını coşkuyla çaldı.

Fas taraftarları, Christiano Ronaldo gibi futbol efsanelerinin olduğu bir ulusa karşı büyük ölçüde şok edici bir galibiyetten dolayı çok mutlu oldular.

Katar'da maçın tek golü Youssef En-Nesyri'den geldi.

Beklendiği gibi, yedek yıldızın tepkisini almak için Ronaldo'nun üzerinde bir kamera vardı ve 37 yaşındaki kameraya bakmadan önce derin bir iç çekti.

Fas, bu turnuvada Belçika ve İspanya gibi takımlarını yenmeyi başardı ancak Portekiz'i yenmek çok daha önemli bir sevinç yaşattı.

Aynı zamanda Fas'ın Katar'daki en iyi performanslarından biri oldu. Savunma ve kurnaz kontra ataklarla pozisyon aradılar. Maçtan önce takımın kilit savunma oyuncularından Nayef Aguerd'i kaybetmesine rağmen ve maç içinde de Romain Saiss'i kaybetmesine rağmen kazanmasını bildi.

 

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