Japonya geriden geldi, İspanya karşısında kazandı

Dünya Kupası E grubunda Japonya ile İspanya mücadele etti.

Japonya 1-0 yenik durumdan maçı 2-1 getirdi ve 3 puanın sahibi oldu.

İspanya'nın tek golünü 12. dakikada Alvaro Morata attı. Japonya'nın galibiyet gollerini ise 48'de R.Doan ve 51'de A.Tanaka kaydetti.

Bu sonuçla Japonya 6 puanla gruptan lider olarak çıktı. İspanya ise 4 puanla 2. oldu.

E grubunun sürprizi ise Almanya'nın Dünya Kupası'na veda etmesi oldu.