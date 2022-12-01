2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Japonya geriden geldi, İspanya karşısında kazandı

Japonya geriden geldi, İspanya karşısında kazandı

Dünya Kupası E Grubunda Japonya ile İspanya kozlarını paylaştı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 23:54
Takip Et

Dünya Kupası'nda Japonya geri düşmesine rağmen İspanya'yı yendi

Japonya geriden geldi, İspanya karşısında kazandı
+
Aa
-

Dünya Kupası E grubunda Japonya ile İspanya mücadele etti. 

Japonya 1-0 yenik durumdan maçı 2-1 getirdi ve 3 puanın sahibi oldu.

İspanya'nın tek golünü 12. dakikada Alvaro Morata attı. Japonya'nın galibiyet gollerini ise 48'de R.Doan ve 51'de A.Tanaka kaydetti.

Bu sonuçla Japonya 6 puanla gruptan lider olarak çıktı. İspanya ise 4 puanla 2. oldu.

E grubunun sürprizi ise Almanya'nın Dünya Kupası'na veda etmesi oldu.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
1.12.2022 23:57
Almanya dünya kupasında bizim olmamamızı kıskandı ve elendi:))))))))  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
1
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
2
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
3
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
4
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
5
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Soylu ve Nebati imzaladı: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
6
﻿Soylu ve Nebati imzaladı: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
﻿Soylu ve Nebati imzaladı: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
7
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Haiti'de silahlı baskında 12 kişi öldürüldü
﻿Haiti'de silahlı baskında 12 kişi öldürüldü
﻿Haiti'de silahlı baskında 12 kişi öldürüldü
﻿Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmen donarak öldü
﻿Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmen donarak öldü
﻿Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmen donarak öldü
﻿Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi
﻿Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi
﻿Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi
﻿Okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı
﻿Okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı
﻿Okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.