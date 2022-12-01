Japonya geriden geldi, İspanya karşısında kazandı

Dünya Kupası E grubunda Japonya ile İspanya mücadele etti.
Japonya 1-0 yenik durumdan maçı 2-1 getirdi ve 3 puanın sahibi oldu.
İspanya'nın tek golünü 12. dakikada Alvaro Morata attı. Japonya'nın galibiyet gollerini ise 48'de R.Doan ve 51'de A.Tanaka kaydetti.
Bu sonuçla Japonya 6 puanla gruptan lider olarak çıktı. İspanya ise 4 puanla 2. oldu.
E grubunun sürprizi ise Almanya'nın Dünya Kupası'na veda etmesi oldu.
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