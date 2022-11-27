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Hırvatlar geriden geldi, Kanada veda etti. Kanada tarihe geçti

Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Kanada karşılaştı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 20:57
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Dünya Kupası'nda Kanada tarihe geçti. Hırvatlar geriden gelip kazandı, Kanada veda etti

Hırvatlar geriden geldi, Kanada veda etti. Kanada tarihe geçti
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Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geldi. Kanada'nın 1-0 öne geçtiği maçta Hırvatistan, Kanada'yı 4-1 mağlup etti.

Kanada'nın tek golünü 2.dakikada Alphonso Davies attı. Bu gol Kanada'nın Dünya Kupaları tarihinde ilk golü oldu. 

Hırvatistan'ın gollerini 36'da ve 70'de Kramaric, 44'de ise Livaja ve 90+4'de Majer attı.

Bu sonuçla Hırvatistan 4 puanla zirveye yükselirken, Kanada 0 puanla turnuvaya veda etti

Diğer hafta maçlarında Hırvatistan-Belçika ile Kanada-Fas ile oynayacak. 

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Devran
27.11.2022 21:05
Kanadalı futbolcular kanada vatandaşımı yoksa kanada devleti,hükümeti paraylami dışardan kiraladı bu futbolcuları.Topu hazıra hinnik ayaklarına bekleyerek oynadılar az bile bu skor onlara.  
 
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