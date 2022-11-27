Hırvatlar geriden geldi, Kanada veda etti. Kanada tarihe geçti

Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geldi. Kanada'nın 1-0 öne geçtiği maçta Hırvatistan, Kanada'yı 4-1 mağlup etti.
Kanada'nın tek golünü 2.dakikada Alphonso Davies attı. Bu gol Kanada'nın Dünya Kupaları tarihinde ilk golü oldu.
Hırvatistan'ın gollerini 36'da ve 70'de Kramaric, 44'de ise Livaja ve 90+4'de Majer attı.
Bu sonuçla Hırvatistan 4 puanla zirveye yükselirken, Kanada 0 puanla turnuvaya veda etti
Diğer hafta maçlarında Hırvatistan-Belçika ile Kanada-Fas ile oynayacak.
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