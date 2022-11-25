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Arjantin'de Messi bilmecesi

Arjantin'de Messi'nin antrenmanda tek çalışması Arjantinlileri korkuttu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 09:31
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Dünya Kupası'nda Meksika maçı öncesi Messi bilmecesi

Arjantin'de Messi bilmecesi
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Arjantin yarınki Meksika maçının hazırlıklarını sürdürürken, Lionel Messi dünkü antrenmanda takımdan ayrı tek başına çalışması endişe yarattı.

Katar'a gelmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri ile oynanan hazırlık maçında hafif sakatlanan yıldız oyuncunun çeşitli fiziksel sorunlar yaşadığı ve tedavi için rejeneratif çalışmaya odaklandığı belirtildi.

Doktorlar Messi'yi maça hazırlarken, yıldız futbolcunun durumu Arjantin'de endişe yarattı.

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