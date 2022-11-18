Neymar Katar'da Messi'ye ne dediğini açıkladı

Birçok konuda konuşan Neymar, PSG'deki takım arkadaşları Messi ve Mbappe ile kupa konusunda yaptıkları şakayı anlattı: "Herkesin Dünya Kupası için büyük umutları ve endişeleri var. Herkes orada oynamak istiyor. Messi ile pek tartışmıyoruz ama finalde yollarımızın kesişmesi durumunda onu yeneceğimi ve şampiyon olacağımı söylüyorum, güzel bir kahkaha atıyoruz. Onunla ve Kylian Mpabbe ile oynamak büyük zevk. Uzun süredir dünyanın en iyisi kabul edilen Messi de Mpabbe de harika oyuncular.

Bir çoğu kupayı kazanacağına inanmasa da rekabette çok ileri gidebiliyor. Ama favorilerin Arjantin, Almanya, İspanya ve Fransa olduğuna inanıyorum. Bence bu dördü, Brezilya ile birlikte finale çıkma konusunda tam kapasiteye sahip."

Neymar: "Messi'yle Dünya Kupası hakkında biraz konuştuk. Bu konuşmalarımıza Brezilya-Arjantin yarı finali veya finali de bazen dahil oldu. Ona, onu yeneceğimi ve şampiyon olacağımızı söyledim."