18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Neymar Katar'da Messi'ye ne dediğini açıkladı

Neymar Katar'da Messi'ye ne dediğini açıkladı

Brezilya'nın yıldız oyuncusu Neymar Dünya Kupası ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 22:47
Takip Et

Dünya Kupası'nda Neymar Messi'ye onu yeneceğini söylemiş

Neymar Katar'da Messi'ye ne dediğini açıkladı
+
Aa
-

Birçok konuda konuşan Neymar, PSG'deki takım arkadaşları Messi ve Mbappe ile kupa konusunda yaptıkları şakayı anlattı: "Herkesin Dünya Kupası için büyük umutları ve endişeleri var. Herkes orada oynamak istiyor. Messi ile pek tartışmıyoruz ama finalde yollarımızın kesişmesi durumunda onu yeneceğimi ve şampiyon olacağımı söylüyorum, güzel bir kahkaha atıyoruz. Onunla ve Kylian Mpabbe ile oynamak büyük zevk. Uzun süredir dünyanın en iyisi kabul edilen Messi de Mpabbe de harika oyuncular.

Bir çoğu kupayı kazanacağına inanmasa da rekabette çok ileri gidebiliyor. Ama favorilerin Arjantin, Almanya, İspanya ve Fransa olduğuna inanıyorum. Bence bu dördü, Brezilya ile birlikte finale çıkma konusunda tam kapasiteye sahip."

Neymar: "Messi'yle Dünya Kupası hakkında biraz konuştuk. Bu konuşmalarımıza Brezilya-Arjantin yarı finali veya finali de bazen dahil oldu. Ona, onu yeneceğimi ve şampiyon olacağımızı söyledim."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
1
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
2
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
3
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
4
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
﻿Özdağ 1 liraya domates satarken polis kamerasını gördü: Ooo Süleyman da burada
5
﻿Özdağ 1 liraya domates satarken polis kamerasını gördü: Ooo Süleyman da burada
﻿Özdağ 1 liraya domates satarken polis kamerasını gördü: Ooo Süleyman da burada
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
6
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
7
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
﻿Yolcu otobüsüne çarptı aracını bırakıp kaçtı
﻿Yolcu otobüsüne çarptı aracını bırakıp kaçtı
﻿Yolcu otobüsüne çarptı aracını bırakıp kaçtı
﻿Ankara'da eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti
﻿Ankara'da eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti
﻿Ankara'da eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti
﻿Popocatepetl Yanardağı'nda son 10 günde 25 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı'nda son 10 günde 25 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı'nda son 10 günde 25 patlama
﻿ABD'den Kuzey Kore'ye füze kınaması
﻿ABD'den Kuzey Kore'ye füze kınaması
﻿ABD'den Kuzey Kore'ye füze kınaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.