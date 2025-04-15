Dünya Kupası’nda takım sayısının artmasına itiraz

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım devam ederken bir sonraki turnuva için farklı bir plan gündemde.

FIFA, uzun yıllardır 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası'nın formatında değişikliğe gitmiş ve takım sayısının 48'e yükseltildiğini açıklamıştı. Güney Amerika'daki futboldan sorumlu CONMEBOL, bu sayının 2030'da artmasını önerirken ilk itiraz CONCACAF'tan geldi.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Başkanı Victor Montagliani ESPN'e verdiği röportajda bu öneriyi desteklemediklerini söyledi.

Montagliani açıklamasında, "Dünya Kupası'nı 64 takıma yükseltmenin turnuvanın kendisi, futbolcular, milli takımlar ve kulüpler için doğru bir hareket olduğuna inanmıyorum. 48 takımlı Dünya Kupası'nı başlatmadık. Bu nedenle 64 takımlı turnuvanın masada olmaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

64 TAKIMLI TURNUVA NASIL OLACAK?

FIFA'nın Dünya Kupası'na katılan takım sayısını 48'den 64'e yükseltmesi halinde maç sayısı önceki yılların iki katına çıkacak ve 128'e ulaşacak. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu öneriyi "kötü bir fikir" olarak nitelendirmişti.

CONMEBOL'un Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılmasıyla ilgili önerisi, FIFA'nın 75. kez düzenleyeceği kongresinde görüşülecek. FIFA'nın 75. kongresi Paraguay'ın ev sahipliğinde 15 Mayıs'ta yapılacak.