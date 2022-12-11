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İşte eşleşmeler: Dünya Kupası'nda yarı final maçları ne zaman?

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda sıra yarı final maçlarına geldi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 10:20
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Dünya Kupası'nda yarı final maçları ne zaman? İşte eşleşmeler

İşte eşleşmeler: Dünya Kupası'nda yarı final maçları ne zaman?
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Yarı finalde ilk maç 13 Aralık Salı günü Lusail Stadı'nda oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmada Arjantin'le Hırvatistan mücadele edecek.

Diğer yarı final maçı ise Fas ile Fransa arasında yapılacak. Al Bayt Stadyumu'nda 14 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 22.00.

Yarı final mücadelesinde son maç ise Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fas takımı ile Fransa arasında 14 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Al Bayt Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.

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