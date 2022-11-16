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Katar'daki dünya kupasında en çok hangi Süper Lig takımının oyuncusu var?

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 19 futbolcu mücadele edecek.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 03:50
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Dünya Kupası'ndaki Süper Lig futbolcuları

Katar'daki dünya kupasında en çok hangi Süper Lig takımının oyuncusu var?
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Kariyerlerini Süper Lig'de sürdüren tanıdık isimler, ilk kez bir Orta Doğu ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki 13 ülkenin milli takımında başarı kovalayacak.

Tarihte ilk kez kış aylarında yapılacak turnuvaya Süper Lig'den en fazla futbolcu gönderen takım 5 isimle Galatasaray oldu. Sarı-kırmızı takımı 4 oyuncuyla Beşiktaş izledi.

Galatasaray'da Uruguaylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira, İsviçreli Haris Seferovic, Belçikalı Dries Mertens ve Danimarkalı Victor Nelsson, Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

Siyah-beyazlılarda ise Hollandalı Wout Weghorst, Kamerunlu Georges-Kevin Nkoudou, Faslı Romain Saiss ile Kanadalı Atiba Hutchinson, milli takımlarının başarısı için ter dökecek.

En fazla futbolcu Uruguay'a gitti
Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden oyuncuların ülkelerine bakıldığında Uruguay, 3 futbolcuyla ilk sırada yer aldı.

Kariyerinde dördüncü kez Dünya Kupası'nda sahne alacak kaleci Muslera ile Lucas Torreira'nın yanı sıra Trabzonsporlu Maxi Gomez de teknik direktör Diego Alonso tarafından 26 kişilik kadroya dahil edildi.

Süper Lig takımları, Belçika, Kanada, Danimarka ve İran milli takımlarına ise ikişer futbolcu gönderdi.

Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden isimler
Bu sezon Süper Lig'de forma giyen ve 2022 Dünya Kupası'nda yer alacak isimler şöyle:

Uruguay: Fernando Muslera, Lucas Torreira (Galatasaray), Maxi Gomez (Trabzonspor),

Hollanda: Wout Weghorst (Beşiktaş).

İsviçre: Haris Seferovic (Galatasaray).

Kamerun: Georges-Kevin Nkoudou (Beşiktaş).

Fas: Romain Saiss (Beşiktaş).

Belçika: Dries Mertens (Galatasaray), Michy Batshuayi (Fenerbahçe).

ABD: Haji Wright (Antalyaspor).

Senegal: Famara Diedhiou (Alanyaspor).

Kosta Rika: Francisco Calvo (Konyaspor).

Kanada: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Samuel Adekugbe (Hatayspor).

Danimarka: Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray).

İran: Majid Hosseini, Ali Karimi (Kayserispor).

Ekvador: Enner Valencia (Fenerbahçe).

 

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