﻿Katar'a gidecekler dikkat: İşte Dünya Kupası yasakları

2022 Dünya Kupası finalleri 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da yapılacak.

Şampiyonanın Katar'da yapılacak olması nedeniyle yaşanan tartışmalar hala sürüyor ve pek çok ülke Katar'a karşı olduğunu açık açık dile getiriyor.

Hatta Katar kararı sırasında FIFA'nın başkanı olan Sepp Blatter, yıllar sonra bu kararın büyük bir hata olduğunu kabul etti. Blatter, "Futbol ve Dünya Kupası, Katar için çok büyük. O zamanki yürütme kurulunda 2018’de Rusya’nın, 2022’de ise ABD’nin ev sahibi olması konusunda anlaşmıştık. Uzun süredir birbirine zıt giden iki muhalif ülke Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmış olsaydı bu bir barış jesti olurdu” dedi.

Dünya Kupası finallerini düzenleyen her ülkeye maçlar sırasında dünyanın dört bir yanından futbolseverler aktı, şehirler şov sahnesine döndü ama bu kez işler biraz farklı. Çünkü Katar'da uyulması gereken kurallar var.

Katar’ın insan hakları sicili ve LGBT karşıtı yasaları nedeniyle birçok futbolcu ve teknik direktör Dünya Kupası’nın gölgede kalacağını belirtti.

Katar'a gideceklerin uyması gereken bazı kurallar şöyle:

- Stada içkiyle gelmek yasak.

- Stat etrafındaki barlar, maçtan sonra 1 saat açık kalacak.

- Taraftarlar sadece otellerde ve belirlenen taraftar alanlarında alkol tüketebilecek. Bunların dışında olan alanlarda alkol tüketimi ve sarhoşluk kesinlikle yasak.

- Kavga ve kamu malına zarar verilirse tutuklamalar yapılacak.

- Toplum içinde flörtleşmek yasak.

- Stada maç izlemeye gelen kadınlar omuzdan dize kadar örtülü kıyafetlerle mütevazi giyinecek.

- Yüksek sesli müzik dinlemek ve küfür etmek yasak.

- Domuz eti yasak.

- Dini mekanlar başta olmak üzere kamusal alanlara saygı gösterilecek.