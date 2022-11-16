Dünya Kupası'nı kim kazanacak? Bahis şirketleri oranları açıkladı

Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'nın başlama vuruşuna 4 gün kala şampiyonun hangi ülke olacağı konusunda bahisler de hız kazandı.
Bahis şirketleri turnuvanın favorisi ve gol kralı adayının oranlarını belirledi.
İşte şirketlere göre favoriler:
İDDAA: Brezilya 4.40'la favori. Ardından 6 ile Fransa geliyor. Arjantin'in oranı 6.80. İngiltere 7, İspanya 7.80, Almanya 9.40, Hollanda ve Portekiz 11, Belçika 13.
WILLIAM HILL: Brezilya'nın oranı 4. Arjantin 1'e 5 veriyor. Fransa 2'ye 13. İngiltere 1'e 7, İspanya 1'e 8.
BET365: Brezilya'nın şampiyonluğuna 15/4, Arjantin'e 11/2, Fransa'ya 13/2, İngiltere ve İspanya'ya 8/1 verdi
LADBROKES: Brezilya 4/1 ile ilk sırada. Arjantin'in oranı 11/2, Fransa'nın 6/1, İngiltere'nin 7/1, İspanya'nın 8/1 olarak gösterildi.
GOL KRALLIĞINDA HARRY KANE
Bahis şirketlerinin hemen hemen tamamı gol krallığı için İngiltere'nin golcüsü Harry Kane'i favori gösterdi.
Kane'in peşinden ise Fransızların yıldızı Mbappe geldi. Karim Benzema da adaylar arasında.
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