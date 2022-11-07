7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Brezilya lider, Türkiye bakın kaçıncı sırada

Brezilya lider, Türkiye bakın kaçıncı sırada

Dünya Kupası'nın 92 yıllık tarihinde 79 ülke mücadele etti. Genel klasmanda Brezilya, 237 puanla lider durumda bulunurken Almanya 221 puanla ikinci, İtalya ise 156 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 18:11
Takip Et

Dünya Kupası'nın zirvesinde Brezilya var

Brezilya lider, Türkiye bakın kaçıncı sırada
+
Aa
-

Uruguay'da 1930'da başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 92 yıllık tarihine bakıldığında, organizasyona şu ana kadar 79 ülke katıldı.

2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, turnuvada ilk kez boy gösterecek. Katar'ın katılımıyla bu sayı 80'e yükselecek.

Dünya Kupalarında 109 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 73'ünü kazanan Brezilya, genel klasmanda 237 puanla lider konumda. Kupalarda aynı sayıda maç yapan takipçisi Almanya ise 221 puana sahip. Katar 2022'ye katılmaya hak kazanamayan, Rusya 2018'de de mücadele edemeyen İtalya ise 83 maçta 45 galibiyet elde eden ve 156 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Kupası'na iki kez katılan ve birinde dünya üçüncüsü olan Türkiye, genel klasmanda 36. sırada bulunuyor.

Milli takım, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alırken 16 puan elde etti.

Almanya ve Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok maç yapan takım unvanını paylaşıyor.

İki takım da Dünya Kupası'nda bugüne dek 109'ar maç yaptı.

İtalya 83, Arjantin 81, İngiltere 69, Fransa 66 ve İspanya 63 maçla iki ülkeyi izledi.

Dünya Kupası'na katılan ülkeler içinden 10'u, bu organizasyonda puan alamadı.

Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Panama ve El Salvador organizasyonda puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti.

Bu ülkeler içinde sadece El Salvador, iki kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterirken diğerleri ise birer kez bu organizasyonda yer aldı.

Dünya Kupalarında 5 ülke, gol atmayı başaramadı.

Kupanın 92 yıllık tarihinde gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Kanada, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

Dünya Kupası tarihinde en çok karşı karşıya gelen ülkeler, Brezilya-İsveç, Almanya-Yugoslavya/Sırbistan ve Almanya-Arjantin oldu.

Söz konusu ülkelerin takımları, Dünya Kupası tarihinde 7'şer defa birbirleriyle karşılaştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
1
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
2
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
3
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
4
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
5
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
6
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿CHP ve İYİ Parti’den Kemerköy’e destek ziyareti
7
﻿CHP ve İYİ Parti’den Kemerköy’e destek ziyareti
﻿CHP ve İYİ Parti’den Kemerköy’e destek ziyareti
﻿Almanya'da aralarında polislerin de olduğu 50'den fazla kişiye soruşturma
﻿Almanya'da aralarında polislerin de olduğu 50'den fazla kişiye soruşturma
﻿Almanya'da aralarında polislerin de olduğu 50'den fazla kişiye soruşturma
﻿Umut Meraş Merve Aydemir'le nişanlandı
﻿Umut Meraş Merve Aydemir'le nişanlandı
﻿Umut Meraş Merve Aydemir'le nişanlandı
﻿İstanbul Valiliği, sınır dışı edilen göçmenlerin sayısını açıkladı
﻿İstanbul Valiliği, sınır dışı edilen göçmenlerin sayısını açıkladı
﻿İstanbul Valiliği, sınır dışı edilen göçmenlerin sayısını açıkladı
﻿Brezilya lider, Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Brezilya lider, Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Brezilya lider, Türkiye bakın kaçıncı sırada
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.