Dünya liderleri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

NATO TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100. YILINI KUTLADI

NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını tebrik etti.

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin bugün, kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatılarak, "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafı da yer aldı.

NATO'nun ana hesabının dışında komutanlıkların ve çeşitli NATO birimlerinin hesaplarından da kutlama mesajları yayınlandı.

NATO Müşterek Harp Merkezi, NATO Savunma Koleji, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı, karargahı İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, NATO Müttefik Harekat Komutanlığı gibi birçok hesaptan Türkiye'nin 100. yılı kutlandı.

İNGİLTERE KRALI CHARLES

Kral Charles'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta, "Ülkenizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadesi yer aldı.

Türkiye'ye 2015'te yaptığı ziyarette karşılaştığı misafirperverliği sevgiyle hatırladığını belirten Kral Charles, "Bu yıl şubat ayında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye halkının devam eden yeniden inşa çabalarında gösterdiği dirence derin hayranlık duyduğumu da ifade etmek isterim." değerlendirmesini paylaştı.

İngiltere ve Türkiye arasındaki ortaklık ve dostluğun devamını dilediği mektubunda Kral Charles, şunları kaydetti:

“Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceğinden ve devam edeceğinden eminim. Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye'nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim size en iyi dileklerimizi iletiyoruz.”

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir." ifadelerini kullandı.

Putin, Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlanan tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk ve iyi komşuluk çerçevesinde geliştiğini vurgulayan Putin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli dostum, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yüzüncü yılı münasebetiyle en içten tebriklerimi kabul etmenizi rica ederim. Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir. Çeşitli alanlardaki işbirliği iyi sonuçlar veriyor, büyük ortak projeler sistematik olarak hayata geçiriliyor. Moskova ve Ankara, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli konuların ele alınmasına yönelik çabalarında başarıyla işbirliği yapıyor. Dost halklarımızın faydasına ve daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası adına ikili ilişkilerimizi tüm yönlerde sürekli geliştirmeye devam edeceğimizden eminim."

Putin, Türk halkına mutluluk ve refah diledi.

BELARUS CUMHURBAŞKANI LUKAŞENKO

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Türkiye, 100 yıl önce olduğu gibi geleneklere ve korunan değerlere bağlılığını dünyaya gösteriyor, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunuyor." ifadesini kullandı.

Lukaşenko, Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Türk halkının gururla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladığını vurgulayan Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Türkiye, 100 yılda siyasi, sosyoekonomik, kültürel ve insani alanlarda büyük başarılara imza attı, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde etkin katılımcı olarak uluslararası alanda güçlü bir otorite edinmiştir. Türkiye, 100 yıl önce olduğu gibi geleneklere ve korunan değerlere bağlılığını dünyaya gösteriyor, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunuyor. Minsk, Ankara'yı güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak olarak görüyor. İkili işbirliğinin her alanda daha dinamik ve verimli gelişmesi için çabalıyoruz."

Lukaşenko, mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve çalışmalarında başarılar, dost Türkiye halkına ise barış, birlik ve refah diledi.

BALTIK ÜLKELERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Dışişleri Bakanlıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlama mesajı yayımladı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Tüm Türkiye halkına en içten refah dileklerimizi sunarız. İkili işbirliğini ve NATO ortaklığını güçlendirmeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, "Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yıl dönümünde müttefikimiz Türkiye'ye en içten selam ve iyi dileklerimizi iletiyoruz. İkili ilişkilerimizin daha da ilerletilmesi ve güçlendirilmesini dört gözle bekliyoruz." mesajını paylaştı.

Estonya Dışişleri Bakanlığının X hesabından da İngilizce ve Türkçe olarak "Bağımsızlığının 100. yılında Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz." paylaşımında bulunuldu.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Sizinle birlikte, halklarımızın genel kalkınmasını sağlamak için üzerinde anlaştığımız tüm büyük projeleri ve programları tam olarak uygulayacağız ve hedeflerimize ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yayınlanan mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle tebrik etti.

İki ülke halkları arasında ortak dil, ortak gelenekler, karşılıklı saygı ve dayanışma ilkelerine dayalı kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin son yıllarda nitelik açısından yüksek bir düzeye ulaşmasından ve ikili ilişkilerde yeni bir tarihi dönemin başlamasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Mirziyoyev, "Sizinle birlikte, halklarımızın genel kalkınmasını sağlamak için üzerinde anlaştığımız tüm büyük projeleri ve programları tam olarak uygulayacağız ve hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesini yaptı.

Mirziyoyev mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık, esenlik ve devlet yönetiminde yeni zaferler, kardeş Türk halkına da huzur ve kalkınma diledi.