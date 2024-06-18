Dünya markalarını üretiyordu: Türkiye’nin ilk yabancı ortaklı şirketi iflas etti

Kaynak: Sanayi gazetesi
Dünya markalarını üretiyordu: Türkiye’nin ilk yabancı ortaklı şirketi iflas etti

Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden biri olan ve büyüklüğüyle bilinen fabrika, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle iflasını açıkladı.

Türkiye tekstil sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan ve bir dönemler ülkenin en büyük fabrikalarından birine sahip iş insanı, beklenmedik nedenlerle iflasın eşiğine geldi. Geniş alanlarıyla dikkat çeken bu fabrikanın mali krize sürüklenmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Bursa'da 1985 yılında kurulan ve Türkiye'nin yabancı sermayeli ilk konfeksiyon şirketi olma özelliğini taşıyan bu işletmenin iflas süreci, sektördeki diğer firmalar için de bir uyarı niteliği taşıyor. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından ve aynı zamanda tanınmış bir iş insanı olan Özhan Canaydın'ın da ortakları arasında bulunduğu şirket, finansal zorluklarla mücadele ediyor.

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DÜNYA MARKALARINI ÜRETİYORDU

Sanayi Gazete'sinden Merve Kırcı'nın haberine göre; Canaydın ailesinin kurucusu olduğu Biesseci markası, yabancı bir ortaklıkla başladığı yolculuğunda, zamanla dünya çapında tanınan markalar için üretim yapacak bir kapasiteye ulaştı. Decathlon, Massimo Dutti, Kappa, Diesel, Calvin Klein ve Zara gibi prestijli markaların üretimini gerçekleştiren Biesseci, Özhan Canaydın'ın vefatıyla iş dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Ardından oğlu Ahmet Murat Canaydın, şirketi devralarak yatırımlarını sürdürdü.

Şirket, yeni yatırımlarla büyüyerek, 53.000 metrekarelik bir alanda 1200 kişiye istihdam sağlayacak bir sanayi devine dönüştü. Güneydoğu Anadolu'ya genişleme planlarıyla gündeme gelen Biesseci, Diyarbakır ve Batman'da fabrika kurma çalışmalarına başladı. Ancak, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan enerji maliyetleri nedeniyle finansal zorluklar yaşayan şirket, borçlarının hızla artmasıyla iflasın eşiğine geldi. Biesseci, tüm çabalarına rağmen mali krizden kurtulamayarak iflasını açıkladı.

ŞİRKET TARİHE GÖMÜLDÜ

2013 yılında mali zorluklarla karşı karşıya kalan Biesseci firması, iflas erteleme talebinde bulundu. Ancak, 2014'te şirket ve bağlı kuruluşları için iflas kararı verildi. Finansal yükümlülüklerini yerine getiremeyen şirket, fabrika kapanışı ve ekipmanların el konulması gibi ciddi sonuçlarla karşılaştı. Biesseci'nin iflası, bir dönem global markalara hizmet veren önde gelen tekstil şirketlerinden birinin dramatik çöküşünü işaret ediyor. Türkiye'nin öncü firmalarından biri olan Biesseci, yaşanan bu iflasla birlikte tarih sahnesinden silindi.

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