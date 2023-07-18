Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı. Sıcak günleri geride bıraktık sırada daha sıcak günler var

Sıcaklık, Sağlık Riski Oluşturuyor

WMO'nun Kıdemli Hava Sıcaklığı Uzmanı John Nairn, BM Cenevre Ofisi'nde yapılan haftalık basın toplantısında, aşırı sıcakların sağlık, ekonomi, doğal yaşam ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Nairn, geçen yaz Avrupa'da 60 bin kişinin sıcak hava dalgaları nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteren bir çalışmaya atıfta bulundu. Nairn, Avrupa'nın erken uyarı sistemleri ve ısı sağlığı eylem planları açısından dünyada önde gelen bölgelerden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Sıcaklık Dalgaları Küresel Isınmayla Uyumluluk Gösteriyor

Nairn, sıcak hava dalgalarının küresel ısınmayla ilgili bilimsel veriler ve IPCC raporlarıyla uyumlu olduğunu belirterek, "Sıcak hava dalgalarının süresinde ve yoğunluğunda devam eden bir artış görüyoruz. Bu durum küresel ısınmayla ilgili bilimsel veriler ve Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarıyla da tamamen tutarlı. Bu olaylar, yoğun şekilde artmaya devam edecek. Dünya, daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalı." dedi.