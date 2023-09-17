Dünya modasını sarsan skandal hırsızlık

Paris Moda Haftası'nda Dünyaca ünlü giyim markası Balmain'in, sergileyeceği koleksiyonu çalındı. Koleksiyonu taşıyan kamyonetin şoförü, dün gece havalimanına yakın bir yerde kimliği bilinmeyen kişilerce saldırıya uğradı. 50 parçalık koleksiyon ise gasp edildi.

Dünya modasını sarsan skandal hırsızlık

Moda sektörünün gözü, önümüzdeki hafta başlayacak ParisModa Haftası'ndayken, Fransa'da ünlü giyim markası Balmain'in başına akıl almaz bir olay geldi.

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Balmain Moda Evi Direktörü Olivier Rousteing, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendi dizaynı olan ve 25 Eylül-3 Ekim'de Paris Moda Haftası'nda görücüye çıkacak olan koleksiyonunun çalındığını açıkladı.

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ŞOFÖR SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Koleksiyonu taşıyan kamyonetin gece Paris'te havalimanına yakın bir yerde kimliği bilinmeyen kişilerce durdurulduğunu belirten Rousteing, şoförü saldırıya uğrayan kamyonetteki 50 parçalık koleksiyonunun gasp edildiğini ifade etti. Rousteing, gasp edilen 50 parçayı yeniden hazırlayıp Paris Moda Haftası'na yetiştireceğini kaydetti.

Fransız basını, defileye 10 gün kala çalınan koleksiyonun 2024 ilkbahar sezonu için tasarlandığını aktardı.

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