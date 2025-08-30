Dünya Mourinho'yu konuşuyor

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıklaması tüm dünyada son dakika olarak aktarıldı.

Çeşitli ülkelerin spor basınında Mourinho başlıklara taşındı. Portekizli çalıştırıcının gönderilmesi büyük yankı uyandırdı.

İspanya'nın tanınmış spor gazetesi Marca, "Türkiye'de flaş gelişme" başlığıyla manşetine taşıdığı haberinde, "Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ardından saatler sonra yaptığı duyuruda, Mourinho'nun görevden alındığını bildirdi. Yüklü bir tazminat ödemesi bekleniyor" sözlerini kullandı.

İngiliz basınından The Sun, "Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe’den ayrıldı. Manchester United taraftarları ise onun Amorim’in yerine geçebileceğine inanmıştı." ifadeleriyle ayrılık haberini paylaştı.

Portekiz medyasında O Jogo: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevinden bu sabah ayrıldı."

Sport: "Fenerbahçe, Mourinho'nun görevine son verdi. Arka arkaya iki yıl Şampiyonlar Ligi bileti alamamak belirleyici oldu."

La Gazzetta dello Sport: "Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya karşı alınan mağlubiyet Mourinho'ya pahalıya patladı."