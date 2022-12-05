Dünya Mühendisler Günü ne zaman? Türkiye'de Mühendisler Günü ne zaman kutlanır?

Mühendisler Günü dünyanda farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanıyor.

Dünya Mühendisler Günü gündemin başlıkları arasında yer alıyor. Mühendisler Günü paylaşımlarıyla mesleklerini kutlamak isteyen mühendisler ve yakınları, sosyal medyada paylaşımlar yaparak anmak istiyor.

Sosyal medyada paylaşılan Dünya Mühendisler Günü kutlamaları sonrasında geçen sene TMMOB açıklama yapmıştı. Açıklamada, “sosyal medya üzerinden geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan kutlamalar, geçtiğimiz yıllarda büyük basın kuruluşları tarafından da duyurularak önemli ölçüde ciddiye alınır hale gelmiştir. Öyle ki, ülkemizin bünyesinde çok sayıda mühendisin görev yaptığı birçok büyük kamu kurumları ve bazı mühendislik fakülteleri de bu kervana katılarak 5 Aralık gününü kutlamaya başlamıştır.” denmişti.

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlamaları ile ilgili açıklamanın devamında “Öncelikle dünya çapında kutlanan “5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” diye bir özel gün olmadığı gibi her meslek grubunun farklı tarihlerde kutladığı ulusal veya uluslararası özel günü vardır. Bir günün dünya çapında özel gün olarak ilan edilip kutlanması için o alanla ilgili dünyadaki en üst çatı örgütler, UNESCO ya da diğer meslek birlikleri tarafından kabul edilerek ilan edilmesi; bunun ülkeler ya da dünya çapında kabul görmesi; kutlanan güne dair ise o günü özel kılan bir yaşanmışlığın olması ve sembolik bir geçmişinin olması gerekmektedir. 5 Aralık için böyle bir durum söz konusu olmadığı gibi mühendislerin dünyadaki en üst örgütü olan WFOE’de (World Federation of Engineering Organizations, ülkemiz adına bu oluşuma TMMOB üyedir.), UNESCO’da veya diğer organizasyonlarda böyle bir gün tanınmamakta ve kutlanmamaktadır.” İfadelerine yer verilmişti.

MÜHENDİSLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Türkiye’de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mühendisler günü ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Ulusal olarak farklı ülkelerde ve farklı tarihlerde kutlanan mühendisler günü mevcuttur. Örneğin; Belçika’da 20 Mart, Hindistan’da 15 Eylül, İtalya’da 15 Haziran ve Türkiye’de 19 Eylül gibi. Bu tarihlerin seçilmesinde etmen olan ve anlamlı kılan yaşanmışlıklar vardır. Türkiye’de kutladığımız 19 Eylül’ün bu kapsamda bizler için anlamı epey büyüktür. 19 Eylül 1979’da TMMOB’nin çağrısıyla ülke çapında bir günlüğüne iş bırakan mühendis, mimar ve şehir plancıları; ekonomik ve demokratik talepleri için bu eylem ile tarihe not düşmüşlerdir ve o büyük günün mücadele ve dayanışma ile özdeşleşmiş anlamını bugünün mücadelesi üzerinden geleceğe taşımak için, 19 Eylül ülkemizde “Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanmaktadır. Bunların dışında her mühendislik meslek grubunun ayrı ayrı dünya çapında kutlanan günleri vardır ve yine bunlar sosyal medyada birileri tarafından değil uluslararası meslek örgütlerince belirlenip ilan edilmektedir.”