Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi İstanbul'da gözaltına alındı

Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi Faslı Dr. Mahmad Rafie, Türkiye'ye girişinin yasaklı listesinde yer alması ve pasaportundaki "tahdit" kaydı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Rafie'nin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildiği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, 53 yaşındaki Dr. Mahmad Rafie, eşi ve çocuklarıyla birlikte geçtiğimiz Perşembe günü havayolu aracılığıyla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Dr. Rafie, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin yanı sıra Hayırsever ve Adalet Grubu'nun Bilim Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor. Ailesiyle birlikte turistik bir gezi kapsamında üçüncü bir ülkeden Fas'ın başkenti Rabat'a dönmek üzere Türkiye'den geçiş yapmayı planlayan Rafie, İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Gözaltı işleminin, Türkiye'ye girişinin yasaklı listesinde bulunması ve pasaportundaki "tahdit" kaydı nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Rafie, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'daki geri gönderme merkezlerinden birine nakledildi.

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Dr. Mahmad Rafie'nin, geri gönderme merkezinde beş gündür tutulduğu, bu süre zarfında aile üyelerinin ise ülkelerine döndüğü ifade edildi.