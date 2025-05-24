Dünya müthiş Türk’ü konuşuyor! Tarihi başarıya imza attı…

"Kanıt" adlı belgesel dizisiyle toplumu suç ve adli tıp konularında bilinçlendiren ve Türkiye'nin önemli adli tıp uzmanlarından biri olan Sevil Atasoy, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek. ‘Müthiş Türk’ lakabıyla da adlandırılan Atasoy, INCB’deki yeni rolüyle küresel uyuşturucu politikaları başkanlığına getirildi.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

20 Mayıs’ta başlayan 143. oturumunda Birleşemiş Milletler, Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), yeni yönetimi belirledi. Oturumda, kontrollü maddelerin tıbbi ve bilimsel kullanımına yönelik tahminlerde konuşuldu.

SEVİL ATASOY BAŞKAN SEÇİLDİ

22 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Prof. Dr. Sevil Atasoy, INCB Başkalığı’na getirildi. Birinci Başkan Yardımcılığı’na N. Larissa Razanadimby, İkinci Başkan Yardımcılığı’na ise Pierre Lapaque oldu. Yeni ekip, uyuşturucu kontrolüne dair 1961, 1971 ve 1988 tarihli uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını denetleyecek.