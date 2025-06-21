Dünya Müzik Günü Çeşme’de kutlandı

Kaynak: ANKA
Dünya Müzik Günü Çeşme’de kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Dünya Müzik Günü etkinlikleri kapsamında tenor Hakan Aysev ile öğrencisi İnanç Menekşe, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı. Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Kadınlar Korosu’nun da eşlik ettiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

21 Haziran Dünya Müzik Günü dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda konser düzenlendi.

"Usta ve Çıraktan Tenoral Esintiler" başlığıyla düzenlenen konserde tenor Hakan Aysev öğrencisi İnanç Menekşe ile sahneye çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Kadınlar Korosu’nun da eşlik ettiği konsere yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Aryalarla, tangolarla ve klasik eserlerle dolu konser, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin ardından Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hatice Semerci ve Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, sanatçılara çiçek takdim etti.

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