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Neymar'a servet ödeyecekler. Bakın hangi takıma gidiyor? 

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar için Chelsea ile anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 05:45
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Dünya Neymar transferini konuşuyor. Bitti bitiyor

Neymar'a servet ödeyecekler. Bakın hangi takıma gidiyor? 
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Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız Neymar'la ilgili transfer iddiası dünya futbol gündemine bomba gibi düştü.

Fransa'nın Paris Saint Germain Kulübü'nün Neymar transferi için İngiliz devi Chelsea ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Avrupa basınında çıkan haberlere göre Chelsea, Neymar'ı kadrosuna katmak için rekor sayılabilecek bir bedel teklif ettiği belirtildi.

Ayrıca yıllık 30 milyon euro kazandığı ileri sürülen Neymar'a bu paranın da garanti edileceği bildirildi.

Neymar, bu sezon 28 kez formasını giydiği PSG'de 17 gol atıp, 12 de asiste imza attı.

Profesyonel kariyerinde 494 maça çıkan Neymar, 317 kez fileleri havalandırdı. Brezilya Milli Takımı'nda ise 122 maçta fileleri 77 kez havalandırdı.

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