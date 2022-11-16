Dünya nüfusu hızla artarken beraberinde kaynak kıtlığını da getiriyor. Birleşmiş Milletler (BM) de dünya nüfusuna ilişkin açıklamalarda bulundu ve bugün itibariyle dünya nüfusunun değiştiğini duyurdu. Peki, Dünya nüfusu 2022 kaç milyar? Dünya nüfusu en son kaç oldu?

Birleşmiş Milletler (BM), dünya nüfusunun bugün 8 milyara ulaştığını açıkladı. Küresel nüfusa sadece son 11 yılda 1 milyar insan eklendi. BM'nin nüfus projeksiyonlarına göre, dünya nüfusu 2037'ye kadar 9 milyara çıkacak; 2080'lerde yaklaşık 10,4 milyar insanla zirveye ulaşacak ve 2100'e kadar bu seviyelerde kalacak.

Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü Direktörü John Wilmoth, dünya nüfusunun 8 milyara ulaşmasıyla ilgili açıklamasında, "Bu, insanlığın başarısının bir işareti ancak aynı zamanda geleceğimiz için de büyük bir risk" dedi.

BM, iklim değişikliği nedeniyle kaynak kıtlığıyla karşı karşıya olan bölgeleri daha fazla zorluğun beklediği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, kaynak sıkıntısının özellikle nüfuslarında büyük artış beklenen Afrika ülkelerinde büyük bir sorun olarak ortaya çıkacağını söylüyor. Bu ülkeler aynı zamanda iklim krizine karşı en savunmasız ülkeler ve çoğu krizden olabildiğince az etkilenmek için dış finansmana ihtiyaç duyuyor.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü'ne göre, halen yaklaşık 738 milyon insanın yeterli gıda kaynağına ulaşamadan yaşadığı Sahra Altı Afrika'da nüfus, yüzyılın ortasına kadar % 95 oranında artacak.

D﻿ünya nüfusundaki artışın en önemli nedeni, 2011'den bu yana nüfusuna 700 milyon insan ekleyen ve çoğunlukla Asya'da bulunan orta gelirli ülkelerdeki nüfus artışı.

Son 11 yılda nüfusu yaklaşık 180 milyon artan Hindistan, gelecek yıl Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri ve Japonya’da ise doğum oranı giderek azalıyor.

Çin'de de Tek Çocuk Politikası programı sona erdi. Pekin yönetimi geçen yıl ailelere ikinci hatta üçüncü çocuk sahibi olmaları çağrısı yaptı, tıbbi olmayan kürtajlara erişimi sınırladı.