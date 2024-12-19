Dünya onu konuşuyor gören Picasso'nun tablosuna benzetti

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Brodie isimli köpek, sosyal medyada asimetrik yüz hatları nedeniyle ilgi gördü. Kısa sürede gündem olup tüm dünyaya ün sardı. Birçok kullanıcı, köpeğin yüzündeki asimetriyi, Pablo Picasso'nun eserlerine benzeterek, "Picasso'nun tablosundan fırlamış bir figür" olarak adlandırdı.

Brodie'nin sahibi sosyal medyadaki ilgi konusunda yaptığı açıklamada, "Brodie'nin farklı ve benzersiz yüz hatları, onu sevimli kılmakla kalmıyor, aynı zamanda ona olan sevgimizi pekiştiriyor. O, sadece görünüşüyle değil, kişiliğiyle de özel" dedi. Sahibi, Brodie'nin yavruyken annesi tarafından ısırılarak yüzünün şeklinin değiştiğini ifade etti.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören Brodie'nin takipçilerinden biri sahibi ile iletişime geçerek tıpkı Brodie gibi yüz hatları değişik olan bir başka köpek konusunda onları bilgilendirdi. Brodie'nin sahibi Raven isimli köpeği de sahiplendi. Raven hakkında, "Raven kötü muamele görmüş bir aileden geliyordu. Sonunda Brodie ile birbirlerine ısındılar. Şimdi birbirlerinden ayrılamıyorlar" ifadelerini kullandı.