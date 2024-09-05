Dünya Osimhen transferini konuşuyor

İtalyan basını, Osimhen'in Süper Lig'de kendini yeniden kanıtlama fırsatı bulduğunu, ancak yüksek beklentiler ve baskılarla başa çıkması gerektiğini belirtti.

İtalyan medyasına göre, Osimhen'in Türkiye'yi seçmesi, Süper Lig'in kariyerini yeniden başlatmak isteyen futbolcular için artan çekiciliğini gösteriyor. Galatasaray'da büyük bir sansasyon yaratan Osimhen, burada kariyerini canlandırma şansı yakaladı.

Süper Lig'in rekabetçi ortamı, ona yeteneklerini geliştirme ve uluslararası alanda görünürlük kazanma fırsatı sunuyor. Ancak, Galatasaray gibi prestijli bir kulüpte oynamak, yönetim ve taraftarlardan gelen yüksek beklentilerle başa çıkmayı gerektiriyor.

Osimhen'in Chelsea'ye transferinin gerçekleşmemesi ise dikkat çekici bir detay. İtalyan basınına göre, Chelsea, Osimhen'e sadece 4 milyon Euro garanti ücret ve başarı bonusu teklif etmiş, ancak Nijeryalı yıldız bunu kabul etmemiş.

Galatasaray'a gelirken Napoli ile sözleşmesini yenileyen Osimhen, 1 yıllığına kiralandı ve sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı. Geçen sezon Napoli'de 32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynayan Osimhen, Galatasaray'da büyük beklentilerle sahaya çıkacak.