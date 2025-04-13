Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Tepebaşı'nda özel bireylerden özel etkinlik

Tepebaşı Belediyesi tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Haktan Efe Güven ve Kayra Demir'in sergiledikleri piyano, yan flüt ve çello resitali büyük beğeni topladı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Özdilek Sanat Merkezi’nde konser etkinliği düzenlendi.

Konsere Tepebaşı Belediyesi bünyesinde eğitim alan özel bireyler ve aileleri katıldı. Konserde İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Koroları Eğitim Merkezi’nde yan flüt eğitimi alan özel birey Haktan Efe Güven, piyano ve yan flüt, Kayra Demir ise piyano ve çello resitali ile katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.