Dünya otomotiv devi beklentileri karşılayamadı ve net zararını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya otomotiv devi beklentileri karşılayamadı ve net zararını açıkladı

Dünya markası otomobil devi, ABD tarifeleri ve yeniden yapılandırma çabalarının getirdiği yüksek maliyetler nedeniyle yılın ilk yarısında beklentileri karşılayamadı. Markadan gelen açıklamada şirketin zarar ettiği bildirildi.

Otomotiv sektöründe Jeep, Fiat, Chrysler, Peugeot ve Dodge gibi markaların sahibi olan otomotiv üreticisi Stellantis, 2025’in ilk yarısında yeniden yapılanma adımları ve ABD’deki gümrük tarifeleri nedeniyle mali açıdan zor bir dönem geçirdi. Şirket, söz konusu gelişmelerin etkisiyle yılın ilk yarısında 2,3 milyar euro net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı döneminde 85,02 milyar euroluk gelirle 5,62 milyar euro kâr eden şirketin, bu yılki geliri ise 74,3 milyar euroda kaldı.

Analistler, şirketin 25,1 milyon euro kâr edeceğini bekliyordu.

2-015.jpg

Stellantis, Avrupa'da ‘e-car’ devrimine hazırlanıyorStellantis, Avrupa'da ‘e-car’ devrimine hazırlanıyor

ABD TARİFELERİ 300 MİLYON EURO EK YÜK GETİRDİ

Stellantis, ABD’nin uygulamaya koyduğu yeni otomobil tarifeleri nedeniyle 300 milyon euroluk ek maliyete katlandığını duyurdu. Bu beklenmedik gider kalemi, şirketin tüm yıl için belirlediği hedefleri gözden geçirmesine neden oldu. Şirket, yılın geri kalanında tedarik zinciri olanaklarını iyileştirmeyi ve üretim stratejisini yeniden düzenlemeyi planlıyor.

3-009.jpg

Stellantis’te değişim rüzgarı: Antonio Filosa'dan dev vizyon!Stellantis’te değişim rüzgarı: Antonio Filosa'dan dev vizyon!

ARAÇ SEVKİYATLARINDA GLOBAL DÜŞÜŞ!

İkinci çeyrekte global araç teslimatlarında da dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 1,54 milyon olan araç sevkiyatı, bu yıl 1,45 milyona düştü. Bu düşüşte Kuzey Amerika’da tarife nedeniyle yaşanan üretim aksamaları ve Avrupa’daki model değişiklikleri belirleyici oldu. Özellikle Kuzey Amerika pazarında ithal araçlara gelen ek vergiler nedeniyle sevkiyatlar yüzde 25 oranında azaldı. Avrupa ve Çin-Hindistan-Asya-Pasifik bölgelerinde de sevkiyatlar sırasıyla yüzde 6 oranında geriledi.

Son Haberler
New York Borsası yükselişte: Teknoloji devlerinin bilançoları bekleniyor! (21 Temmuz 2025)
New York borsası yükselişle açıldı
Ünlü sanatçının ifadesi alındı! Dikkat çeken İmamoğlu sorusu
Ünlü sanatçının ifadesi alındı! Dikkat çeken İmamoğlu sorusu
İkinci el piyasasında beklenmedik hareketlilik!
İkinci el piyasasında beklenmedik hareketlilik!
Enes Batur tahliye şoku! Nişantaşı’nda ev krizi patladı: Kira savaşında son perde
Ünlü fenomene tahliye şoku! Kira savaşında son perde...
Vanspor yeni golcüsünü Japonya'da buldu
Vanspor yeni golcüsünü Japonya'da buldu