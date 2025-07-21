Dünya otomotiv devi beklentileri karşılayamadı ve net zararını açıkladı

Otomotiv sektöründe Jeep, Fiat, Chrysler, Peugeot ve Dodge gibi markaların sahibi olan otomotiv üreticisi Stellantis, 2025’in ilk yarısında yeniden yapılanma adımları ve ABD’deki gümrük tarifeleri nedeniyle mali açıdan zor bir dönem geçirdi. Şirket, söz konusu gelişmelerin etkisiyle yılın ilk yarısında 2,3 milyar euro net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı döneminde 85,02 milyar euroluk gelirle 5,62 milyar euro kâr eden şirketin, bu yılki geliri ise 74,3 milyar euroda kaldı.

Analistler, şirketin 25,1 milyon euro kâr edeceğini bekliyordu.

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ABD TARİFELERİ 300 MİLYON EURO EK YÜK GETİRDİ

Stellantis, ABD’nin uygulamaya koyduğu yeni otomobil tarifeleri nedeniyle 300 milyon euroluk ek maliyete katlandığını duyurdu. Bu beklenmedik gider kalemi, şirketin tüm yıl için belirlediği hedefleri gözden geçirmesine neden oldu. Şirket, yılın geri kalanında tedarik zinciri olanaklarını iyileştirmeyi ve üretim stratejisini yeniden düzenlemeyi planlıyor.

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ARAÇ SEVKİYATLARINDA GLOBAL DÜŞÜŞ!

İkinci çeyrekte global araç teslimatlarında da dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 1,54 milyon olan araç sevkiyatı, bu yıl 1,45 milyona düştü. Bu düşüşte Kuzey Amerika’da tarife nedeniyle yaşanan üretim aksamaları ve Avrupa’daki model değişiklikleri belirleyici oldu. Özellikle Kuzey Amerika pazarında ithal araçlara gelen ek vergiler nedeniyle sevkiyatlar yüzde 25 oranında azaldı. Avrupa ve Çin-Hindistan-Asya-Pasifik bölgelerinde de sevkiyatlar sırasıyla yüzde 6 oranında geriledi.