Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'da 48 karşılaşma oynandı

Kaynak: AA
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'da 48 karşılaşma oynandı

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 2. gününde kadınlar ve erkeklerde 48 karşılaşma yapıldı.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki 4 kortta organize edilen etap, 15 Haziran'daki final mücadeleleriyle sona erecek.

Organizasyonun 2. gününde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

KADINLAR

İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Luini-Poiesz)

Hollanda: 2 (Sonneville-Piersma B.) - Brezilya: 1 (Andressa-Taina)

İtalya: 2 (Valentina Gottardi-Reka Orsi Toth ) - Japonya: 0 (Asami Shiba-Reika Murakami)

ABD: 2 (Savvy-Van Winkle) - Fransa: 1 (Placette-Richard)

Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Yeni Zelanda: 2 (Polley-Macdonald)

Ukrayna: 0 (Davidova-Khmil) - Fransa: 2 (Vierira-Chamereau)

Paraguay: 1 (Michelle-Poletti) - Çekya: 2 (Pavelkova K.-Pavelkova A.)

ABD: 2 (Kraft-Hodel) - Almanya: 1 (Bock-Lippmann)

İspanya: 0 (Alvarez M.-Moreno) - Avustralya: 2 (Clancy-Milutinovic)

Hollanda: 2 (Konink-Schoon) - Litvanya: 1 (Paulikiene-Raupelyte)

Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - Avustralya: 0 (Fleming-Fejes)

Çekya: 0 (Svozilova-Stochlova) - ABD: 2 (Harward-Phillips)

İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - Polonya: 0 Ciezkowska-Lunio)

ABD: 2 (Hildreth-Vangunst) - Litvanya 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)

Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Ukrayna: Serdiuk-Romaniuk)

Avustralya: 2 (Alchin-Johnson) - Kanada: 0 (Bansley-Bukovec)

İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Sonneville-Piersma)

İtalya: 2 (Gottardi-Orsi Toth) - ABD: 0 (Savvy-Van Winkle)

Yeni Zelanda: 0 (Polley-Macdonald) - Fransa: 2 (Vieira-Chamereau)

Çekya: 0 (Pavelkova K.-Pavelkova A.) - ABD: 2 (Kraft-Hodel)

Avustralya: 1 (Clancy-Milutinovic) - Hollanda: 2 (Konink-Schoon)

Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - ABD: 1 (Harward-Phillips)

İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - ABD: 1 (Hildreth-Van Gunst)

Ukrayna: 2 (Serdiuk-Romaniuk) - Avustralya: 1 (Alchin-Johnson)

Hollanda: 2 (Luini- Poiesz) - Brezilya: 0 (Andressa-Taina)

Japonya: 2 (Shiba-Reika) - Fransa: 1 (Placette-Richard)

Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Ukrayna: 2 (Dvidova-Khmil)

Paraguay: 0 (Michelle-Poletti) - Almanya: 2 (Bock-Lippmann)

İspanya: 2 (Alvarez-Moreno) - Litvanya: 0 (Paulikiene-Raupelyte)

Avusturalya: 2 (Fleming-Fejes) - Çekya: 1 (Svozilova-Stochlova)

Polonya: 2 (Ciezkowska-Lunio) - Litvanya: 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)

Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Kanada: 2 (Bansley-Bukovec)

ERKEKLER

Çekya: 2 (Perusic-Schweiner) - Fransa: 0 (Genevieve-Gardoque)

Almanya: 0 (Sagstetter J.- Sagstetter B.) - Kanada: 2 (Schachter-Pickett)

Almanya: 2 (Ehlers-Wickler) - Letonya: 0 (Bedritis-Rinkevics)

İran: 0 (Pourasgari-Aghajani) - İsviçre: 2 (Heidrich-Jordan)

Avusturalya: 1 (Hodges-Schubert) - Brezilya: 2 (George-Saymon)

Fransa: 1 (Bassereau-Aye) - Avusturalya: 2 (Nicolaidis-Carracher)

Almanya: 2 (Henning-Wüst) - Avusturalya: 0 (Potts-Pearse)

Portekiz: 0 (Pedrosa-Campos) - ABD: 2 (Evans-Budinger)

Avusturya: 2 (Dresler-Waller) - ABD: 1 (Smith-Webber)

Avusturya: 2 (Hammarberg-Berger) - Avusturya: 0 (Hörl-Pristauz)

Brezilya: 2 (Pedro-Renato) - Çekya: 0 (Trousil-Dzavoronok)

Almanya: 2 (Pfretzschner-Winter) - İtalya: 0 (Cottafava-Dal Corso)

Ukrayna: 2 (Popov-Reznik) - Avusturya: 0 (Pascariuc-Horst)

Fransa: 2 (Rotar-Gauthier Rat) - Brezilya: 1 (Adelmo-Mateus)

Türkiye: 0 (Özdemir-Kuru) - Almanya: 2 (Just-Huster)

İsviçre: 2 (Haussener-Friedli) - Norveç 0 (Mol M.-Mol)

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