Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'da şampiyon İsviçre oldu

Kaynak: AA
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'da şampiyon İsviçre oldu

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının final gününde, kadınlarda İsviçre'den Anouk-Zoe çifti, İtalya'dan Gottardi-Orsi Toth ikilisini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun kadınlar finalinde İsviçre'den Anouk Verge Depre - Zoe Verge Depre çifti ile İtalya'dan Valentina Gottardi - Reka Orsi Toth ikilisi karşılaştı.

İSVİÇRE ŞAMPİYON OLDU

Müsabakanın ilk setini 21-15 kazanan İsviçre, ikinci seti ise İtalyan ekibi karşısında 21-12 kaybetti.

Anouk-Zoe çifti, üçüncü sette rakipleri Gottardi-Orsi Toth çiftini, 15-13, maçı da 2-1 kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

Kadınlarda üçüncülük maçında ise Fransa'dan Vieira-Chamereau çifti, İtalyan Scampoli-Bianchi ekibini 2-0 mağlup ederek üçüncü oldu.

Son Haberler
Milyonları ilgilendiriyor: Emekliler için 'seyyanen zam' talebi
Milyonları ilgilendiriyor: Emekliler için 'seyyanen zam' talebi
Salda Gölü’ne giren baba oğul boğularak hayatını kaybetti
Salda Gölü’ne giren baba oğul boğularak hayatını kaybetti
Zafer Algöz’den beklenmeyen fiyat çıkışı!
Zafer Algöz’den beklenmeyen fiyat çıkışı!
Kandilli duyurdu! Kütahya'da deprem oldu
Kandilli duyurdu! Kütahya'da deprem oldu
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'da şampiyon İsviçre oldu
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'da şampiyon İsviçre oldu