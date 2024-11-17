Dünya Prematüre Günü'nde erken doğum gerçeği

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Selda Handan Karahan, 17 Kasım "Dünya Prematüre Günü" vesilesiyle önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, dünya genelinde her yıl 2,7 milyon yenidoğanın hayatını kaybettiğini belirtirken, 2,6 milyon bebeğin gebeliğin son üç ayında veya doğum sırasında öldüğünü vurguladı. Ayrıca, her yıl 303 bin annenin de yaşamını yitirdiğini ifade etti. Erken doğumun bir hastalık olmadığını söyleyen Karahan, "Prematüre bebekler sağlık profesyonellerinin desteğiyle sağlıklı bir yaşam şansına sahip olabilir" dedi.

Karahan, Avrupa Yenidoğan Bebeklerin Bakımı Kuruluşu'nun (EFCNI) 2024 yılı için belirlediği "Her yıl 13 milyondan fazla bebek çok erken doğuyor. Her yerde kaliteli hizmet" temasına dikkat çekti. Ülkeler arasında çocuk ve anne sağlığına erişimdeki eşitsizliklerin, prematüre doğumlara ve bu durumdan kaynaklanan ölümlere yol açtığını ifade etti.

2022 verilerine göre, Türkiye'de canlı doğan bebeklerin yüzde 12,9'unun prematüre doğduğu belirtilirken, en yüksek prematüre doğum oranının yüzde 14,2 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandığı aktarıldı. Karahan, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusunda, 2030 yılına kadar yenidoğan ölümlerinin azaltılması hedefinin önemine vurgu yaptı. 2019 yılında 122 ülkenin 5 yaş altı ölümler için bu hedefe ulaştığını belirten Karahan, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde 2030 yılına kadar 20 ülkenin daha hedefe ulaşmasının beklendiğini söyledi. Ancak, 53 ülkenin bu hedefe ulaşmakta zorlanacağını ve hızlandırılmış ilerlemeye ihtiyaç duyulacağını da ekledi.

Karahan, erken doğumu önlemek için gebelik planlama aşamasında kadın doğum uzmanı ve aile hekimine başvurulmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, gebelik sırasında izleme ve takiplerin yanı sıra doğum sonrası lohusalık dönemi hakkında bilgi almanın da kritik olduğunu ifade etti. Erken doğumun bir hastalık olmadığını vurgulayan Karahan, prematüre bebeklerin sağlık profesyonellerinin desteği ile sağlıklı bir hayat şansına sahip olabileceğini belirtti.