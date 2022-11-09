Dünya rekortmeni serbest dalıcımız Şahika Encümen'e Mısır'dan gelen misafir

Serbest dalış sporunda dünya rekorları kıran Türk sporcu Şahika Encümen'e Mısır'dan kedi geldi

Batman ismini verdiği kedinin ilginç hikayesini Şahika Encümen şöyle anlattı:

"Onu aylar önce Mısır'da sokakta çocuklar işkence ederken buldum ve hemen ellerinden aldım. Ölmemesi için her şeyi yaptım. Türkiye'ye dönmem gerekince bir arkadaşıma emanet ettim. Fakat daha sonra arkadaşım başka bir ülkeye taşınmaya karar verdi. Kısacaı bir yolculuktan sonra Batman'i de bana getirdi. Birbirimizi çok özlemişiz."