9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Dünya rekortmeni serbest dalıcımız Şahika Encümen'e Mısır'dan gelen misafir

Dünya rekortmeni serbest dalıcımız Şahika Encümen'e Mısır'dan gelen misafir

Derin denizlerin şampiyonu Şahika Encümen''e Mısır'dan kedi geldi. Ünlü sporcu Batman ismini verdiği kediyi Mısır'da kediye eziyet eden çocukların elinden almış

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 13:18
Takip Et

Dünya rekortmeni serbest dalış sporcumuza Mısır'dan ilginç bir hediye geldi

Dünya rekortmeni serbest dalıcımız Şahika Encümen'e Mısır'dan gelen misafir
+
Aa
-

Serbest dalış sporunda dünya rekorları kıran Türk sporcu Şahika Encümen'e Mısır'dan kedi geldi

Batman ismini verdiği kedinin ilginç hikayesini  Şahika Encümen şöyle anlattı:

 "Onu aylar önce Mısır'da sokakta çocuklar işkence ederken buldum ve hemen ellerinden aldım. Ölmemesi için her şeyi yaptım. Türkiye'ye dönmem gerekince bir arkadaşıma emanet ettim. Fakat daha sonra arkadaşım başka bir ülkeye taşınmaya karar verdi. Kısacaı bir yolculuktan sonra Batman'i de bana getirdi. Birbirimizi çok özlemişiz."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
2
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
3
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
4
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
5
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
6
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
7
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün animasyon filmi sosyal medyada gündem oldu
﻿İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün animasyon filmi sosyal medyada gündem oldu
﻿İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün animasyon filmi sosyal medyada gündem oldu
﻿Uzmanlar uyardı: Türkiye'de hala insan kuduzu var
﻿Uzmanlar uyardı: Türkiye'de hala insan kuduzu var
﻿Uzmanlar uyardı: Türkiye'de hala insan kuduzu var
﻿Balıkların yüzerken neden yere bakıyormuş gibi göründüğü ortaya çıktı
﻿Balıkların yüzerken neden yere bakıyormuş gibi göründüğü ortaya çıktı
﻿Balıkların yüzerken neden yere bakıyormuş gibi göründüğü ortaya çıktı
﻿Göğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü
﻿Göğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü
﻿Göğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.