Dünya rekoru Konya'da kırıldı!

İngiltere'yi temsil eden Avustralyalı Matthew Richardson, Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonda 200 metre sprintte dünya rekoru kırdı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Britanya Bisiklet Federasyonu'nun başvurusuyla Konya'da gerçekleştirilen pist bisikleti dünya rekoru denemelerinde bir rekor daha kırıldı.

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, İngiltere'yi temsil eden Avustralyalı Matthew Richardson, 8.941 saniye ile 200 metre sprintte dünya rekoru kırdı.

Bu rekor, 9.088 saniye ile Hollandalı bisikletçi Harrie Lavreysen'e aitti.

Öte yandan, İtalyan bisikletçi Filippo Ganna'ya ait 56.792 kilometre olan dünya bir saat rekorunu egale etmeye çalışan İngiliz bisikletçi Charlie Tanfield, 53.967 kilometrede kaldı.

