Dünya saatçilik günü olarak kutlanacak

İlk olumlu tepki İsviçre'den geldi. Dünya saatçilik markalarınin merkezi İsviçre saat sektöründe önde gelen girişimciler Dünya Saatçilik Günü'nü kutlayacaklarını açıkladılar.

TARİHİ GİRİŞİM: İSTANBUL'UN ZAMANIN MERKEZİ OLMASI HEDEFLENİYOR

Akademisyen ve İTO Gözlükçülük ve Saatçilik Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu'nun girişimleriyle takvime eklenen Dünya Saatcilik Günü ile bir zamanlar olduğu gibi saatlerin yeniden Dünya'nın merkezi İstanbul'dan ayarlanmasi hedefleniyor.

Tarihi Muvakkithanelerin restore edilerek yeniden tarihe kazandırmasi ve saatleri ayarlama enstitüsü olarak işlevlerine devam etmesi için calismalar devam ediyor.

Türkiye'nin girişimiyle Dünya Saatçilik Günü'nun ilan edilmesi ve takvimlere eklenmesinin büyük bir başarı olduğunu dile getiren Dr Çağrı Gündoğdu, "Sektörümüze proje üretmek için buradayız. Biz icat çıkarmayı başardık. Dünya Saatçilik Günü'nün ilan edilmesini başardık. İsviçre'de, 2025 yılının ekim ayında Dünya Saatçilik Günü'nü kutlayacağıni açıkladi. Yakın zamanda birçok ülkenin de bu takvimi kabul edeceğini düşünüyoruz. Türkiye'de çok büyük bir organizasyonla ilkini yapacağımız fuarda tekrar İstanbul'u saatlerin ayarlanabileceği bir merkez bir konum haline getirmeyi başaracağız. Bunu daha çok sahiplenmemiz gerekiyor"dedi.