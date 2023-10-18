Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de 51 sağlık tesisi vuruldu

Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki sağlık tesislerine 51 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de 51 sağlık tesisi vuruldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Richard yaptığı açıklamada, “Bu saldırı benzeri görülmemiş bir boyutta. İşgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik sürekli saldırılar gördük” ifadelerini kullandı.

Peeperkorn, şu ana kadar Gazze'deki sağlık tesislerine 51 saldırı gerçekleştirildiğini, 15 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 27'sinin yaralandığını duyurdu.

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DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed Al-Mandhari ise saldırı gerçekleştirildiğinde hastanede hastalar, sağlık çalışanları ve ülke içinde yerinden edilen kişilerin bulunduğunu söyledi.

Al-Mandhari, “Hastane, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun tahliye emri verdiği 20 hastaneden biriydi. Mevcut ortam, birçok hastanın kritik durumu, ambulans, personel, yatak kapasitesi ve yerinden edilenler için alternatif barınma merkezi eksikliği göz önüne alındığında tahliye emrinin yerine getirilmesi imkansız hale geldi” ifadelerini kullandı.

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