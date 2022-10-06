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Milli Takım Dünya Kupası’nda yarı finalde

Alkışlar Dünya Şampiyonası’nda fırtına gibi esen Ampute Futbol Milli Takımımıza...

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 21:11
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Dünya Şampiyonası’nda büyük başarı. Milliler yarı finale yükseldi

Milli Takım Dünya Kupası’nda yarı finalde
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Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'la karşılaştı.

Ay-Yıldızlılar başta sona üstün götürdüğü maçı 4-1 kazandı.

Mücadelede milli takımımız gollerini 11 ile 28. dakikalarda Rahmi ve 33 ile 50. dakikalarda ise Kemal attı. 

Fas'ın tek golü İlyas'tan geldi. 

Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Ampute Milliler yarı finalde Özbekistan'la eşleşti. 

ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde Fas ile eşleşmişti.

FRANSA GALİBİYETİYLE BAŞLADI

Ampute Futbol Milli Takımımız, grup maçlarında Fransa'ya 3-0, Liberya'ya 5-0 üstünlük sağlarken, son maçında Haiti ile 1-1 berabere kalmıştı.

Rakibimiz Fas ise D Grubu'nda İrlanda'yı 6-0 yenerken, Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu. Fas gruptaki son maçında İran'la 0-0 berabere kalarak, en iyi üçüncüler klasmanından son 16 turu biletini aldı. Son 16'da Arjantin'i 4-0 yenen Afrika ekibi, çeyrek finale yükseldi.

 

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