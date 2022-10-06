Filenin Sultanları ABD karşısında. Sultanlar 3'te 3 peşinde

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak.

F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden "Filenin Sultanları", ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.

Milli takım, grup mücadelesini 8 Ekim Cumartesi günü TSİ 18.30'da oynayacağı Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.