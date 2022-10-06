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Filenin Sultanları ABD karşısında. Sultanlar 3'te 3 peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 12:14
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Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları F Grubu'nda ABD ile karşılaşacak

Filenin Sultanları ABD karşısında. Sultanlar 3'te 3 peşinde
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Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak.

F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden "Filenin Sultanları", ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.

Milli takım, grup mücadelesini 8 Ekim Cumartesi günü TSİ 18.30'da oynayacağı Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.

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