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Dünya şampiyonları Ankara'da

Ampute Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen Teknik Direktör Osman Çakmak, sporcular ve bazı yöneticiler çiçeklerle karşılandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 00:50
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Dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı Ankara’ya geldi

Dünya şampiyonları Ankara'da
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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çakmak, “Yılların birikmişliği, bir heyecan var, bir coşku var, bu coşkuyla beraber çok güzel mücadele ettiler. Sahaya karakterini koydular. Asaletini cesaretini koydular. 2018 yılında dünya kupasını Angola’ya vermiştik. 

Dünya Kupası'nı da o zaman da biz hak etmiştik. Ama sonuçta penaltılara kaldık. Penaltıyı da ben kaçırmıştım. Kardeşlerim de bu birliktelikte teknik direktör olmanın her bir yıla Angola’ya bir ders verdiler. Her yıla bir gol attılar. 4-1 net bir skorla dünya şampiyonu oldular. Ne mutlu bize ki bu coğrafyanın evlatlarıyız. 

Ne mutlu bize ki 85 milyonun gündemini değiştirdi. Uçakta olsun havalimanında olsun herkes mutlu ve huzurlu. Çocukların ayaklarına sağlık diliyorum. İnşallah bundan sonraki hedefimiz aynı şekilde kupaya kardeş getirmek” diye konuştu. Uçakta Milli Takım oyuncuları yolculara kupayla birlikte poz verdi. Ayrıca, Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan da havaalanında karşılaştığı milli takımı ve yöneticileri tek tek tebrik etti. (İHA)

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