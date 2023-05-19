Milli judocu Esmer kazandığı parayla 5 kardeşini okutuyor

Görme Engelli Judo Milli Takımı, uluslararası organizasyonlarla 2024 Olimpiyatları'na Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde hazırlanıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Hüseyin Üstündağ'ın hazırladığı kondisyon programıyla, sporcular güç depoluyor. Palandöken'de kampa giren 7'si kadın, 13 kişilik Milli Takım, teknik direktör Hüseyin Üstündağ, antrenör Ömer Faruk Demirci, Demet Yavuz Orhan ve Nurullah Diyarbakır gözetiminde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Yüksek irtifa kampında, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışan sporcular, antrenmanlar kapsamında dik dağlara zirve tırmanışı da yapıyor.

ROL MODEL OLMAK İSTİYOR

Sporculardan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Esmer Taşkın, 17 yaşındayken tanıştığı judoda, geçen yıl Bakü'de, J1 70 kiloda dünya birincisi, İtalya'da ise Avrupa üçüncüsü oldu. Altında madalya kazanmak için çok çalıştığını belirten Taşkın, şunları söyledi:

"Judoya başlamam potansiyelimin olduğunu söyleyen bir öğretmenim sayesine oldu. Türkiye'de birçok şampiyonluğum var. J1 70 kilo sporcusuyum. Uluslararasında Avrupa 2'nciliği ve en son 'dünya şampiyonluğu' elde ettim. Hedefim, 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda şampiyon olmak. Sporu yapma amacım; öncelikle, görme engelli ya da diğer bütün engel gruplarına rol model oluşturmak. Görme engelli olarak fiziki hareket kabiliyetimiz zayıf, hareket olanağımız zayıf. Sporla bu hareket özgürlüğüne kavuşmaktı benim amacım.

Başarılarımdan elde ettiğim kazancımla da kardeşlerimin eğitimine yardımcı oluyorum. 8 kardeşiz ve en büyükleri benim. Yaşları 13 ile 25 arası değişiyor. 5'i aktif öğrenci, diğer 2'si okulu bitirdi ama henüz bir işleri, meslekleri yok. Babam temizlik işçisi, kalabalık aileyiz. Kardeşlerimin eğitim masraflarını karşılıyorum. Spora yönlendirebildiğim insanlar var. Beni görüp, tanıyıp, hayranlıkla bahsedenler, 'Biz de yapabilirmişiz, aslında olabilirmiş, görmeden de çok başarılar elde edilebilirmiş' diye düşünenler var. İyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Olimpiyatta Allah'ın izniyle madalya alacağım."

'İNANAN HER ŞEYİ YAPABİLİR'

Dünya klasmanında birinci sırada olduklarını belirten Görme Engelliler Judo Milli Takım Teknik Direktörü Hüseyin Üstündağ ise "2022 yılında takımın başına getirildik. İlk olarak Antalya'da Grand Prix müsabakasına girdik. Orada 12 madalya aldık. Arkasından Kazakistan'a gidip, ülkemize 10 madalya getirdik. Ardından İtalya'da Avrupa Şampiyonası'na katıldık ve oradan da 8 madalyayla döndük. Erkek ve bayanlarımız takım halinde şampiyon oldu. Daha sonra dünya şampiyonasına katıldık. Ferdi 9 madalya da orada aldık. Takım halinde de erkekler birinci, bayanlar üçüncü oldu.

Dünya klasmanında birinci sıradayız. Dünya şampiyonasında da birinci olduk. Şimdi de bu sene ağustos ayında Avrupa ve Dünya şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Oradan sonraki hazırlıklarımız da 2024 Olimpiyatları. Hedefimiz, amacımız orası, inşallah oraya da en az 10 sporcuyla katılmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın hepsi iyi çalışıyorlar. Kimse engele takılmasın. İsteyen, inanan ve hedefi olan her şeyi yapabiliyor. Hepimiz engelli olmaya adayız. Engellilere yön vermeliyiz, tavsiyede bulunmalıyız. Takımdaki tüm sporcuların bir hikayesi var. Judoda harikalar yaratıyorlar. Engelim var, evde oturayım diye düşünülmesin. Hepimiz bir olup o engelli arkadaşlarımızı engelinden çıkartıp spor yapan bir birey haline getirirsek çok daha güzel olacaktır" diye konuştu.

(DHA)