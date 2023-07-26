Dünya şampiyonu milli sporcu kucağında çocuk olan adamı dövdü. Görüntüler ortaya çıktı

Editör: Hamza Özalkuş

Kazakistan'ın Dünya Şampiyonu boksörü Beynut Şumenov, bir restoranda kucağında küçük çocuğu olan adamı dakikalarca darp etti.

Bağlantılarını kullanarak olayın üzerini örtmeye çalışan Şumenov, bunda başarılı olamadı.

Kamera görüntüleri ortaya çıkınca ceza davası açıldı.

KUCAĞINDA ÇOCUĞU OLAN ADAMA DEFALARCA YUMRUK ATTI

Bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda, Şumenov'un oğlu oyun alanında başka bir adamın oğluyla tartıştı.

Kamera kayıtlarında boksörün, kucağında çocuğu olan adama art arda yumruklar attığı görüldü.

Olayla ilgili konuşan Beynut Şumenov'un açıklamaları şu şekilde;

“Oğlum ve eşimi Kazakistan'a getirdim, onlar ABD vatandaşı. Vatanını görmesini ve burada kendisinin yürüyüş yapmasını istedi. Happylon oynamayı çok sevdiği için Mega Silkway'e gittik. Sonra bir şeyler yemek için ikinci kattaki restorana gitmeye karar verdik ve her restoranın kendi oyun alanı var. Eşim ve ben yemek sipariş ettik ve oğlum oyun alanında oynamaya gitti. Bir süre sonra oğlum dayak yediğinden şikayet ederek yanıma geldi. Bir çocuk sırtına vurmaya ve onu bacaklarından sürüklemeye başladı. Oğlum daha sonra bir adamın o çocuğu aldığını söyledi ve bir adamı işaret etti. Yanında daha genç bir çocuk oturuyordu. Oğlunun benimkine vurup vurmadığını sormak için yukarı çıktım, o da şu cevabı verdi: “Evet, ne olmuş yani? Ne yapacaksın?" Bunu beklemiyordum ve beni şaşırttı.

Yanına gittim ve "Neden bahsediyorsun?" dedim. Sonra bana vurmak için cihazı aldı. Sonra elinde bıçak olmadığını anlayınca çocuğu bırakıp diğer eline bıçağı aldı, bana vurmaya çalıştı ve saldırının ardından bıçağı fırlatıp attı. Benim yerimde basit bir insan olsaydım, sağlığa ciddi zararlar verirdim.”