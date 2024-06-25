Dünya şampiyonu rallici ölümden döndü

Dünya şampiyonası serisinin bir parçası olan Polonya Rallisi'ne hazırlanırken meydana gelen kazada Sebastien Ogier'in yanı sıra dört kişi daha yaralandı.
Yerel haberlere göre, Seb lakabıyla meşhur Fransız sürücü ve copilotu Perşembe günkü yarışın bir parçası olacak tek şeritli toprak yolda antrenman yaparken karşıdan gelen bir araçla kafa kafaya çarpıştı.
40 yaşındaki Ogier, takımı Toyota Gazoo Racing, olay hakkında “Seb ve Vincent, Polonya Rallisi rotasını haritalarken trafik kazası geçirdi. İkisi de sağlık kontrolünden geçirildi" mesajını paylaştı.
Polis tarafından yapılan açıklamada kazanın sabah 9.30 civarında meydana geldiği ralli pilotu ve copilotunun aynı arabada olduğu, diğer araçta ise biri 69 diğeri 67 yaşında iki sivilin bulunduğu, kazadan sonra rallicilerin helikopterle, geri kalanlarının ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca kazaya karışan dört kişinin de bilincinin yerinde olduğu açıklandı.