Dünya şampiyonu rallici ölümden döndü

Dünya şampiyonası serisinin bir parçası olan Polonya Rallisi'ne hazırlanırken meydana gelen kazada Sebastien Ogier'in yanı sıra dört kişi daha yaralandı.

Yerel haberlere göre, Seb lakabıyla meşhur Fransız sürücü ve copilotu Perşembe günkü yarışın bir parçası olacak tek şeritli toprak yolda antrenman yaparken karşıdan gelen bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

40 yaşındaki Ogier, takımı Toyota Gazoo Racing, olay hakkında “Seb ve Vincent, Polonya Rallisi rotasını haritalarken trafik kazası geçirdi. İkisi de sağlık kontrolünden geçirildi" mesajını paylaştı.