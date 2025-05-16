Dünya şampiyonu sınıfta kaldı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Grand Slam etkinliği, St. Louis’li milyarder Rex Sinquefield tarafından desteklenen Avrupa ayağının bir parçası. Turnuva, Polonya ve Hırvatistan'daki hızlı ve yıldırım satranç karşılaşmaları, St. Louis Sinquefield Kupası ve Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki final turunu kapsıyor. Bükreş’te dağıtılan toplam ödül 350 bin dolar, birincinin kazancı ise 100 bin dolar olarak belirlenmiş.

Dünya satranç şampiyonu Gukesh Dommaraju, yılın başında gösterdiği yüksek performansın ardından Almanya ve Paris’teki serbest turnuvalarda beklenen başarıyı gösterememişti. Bükreş’te de Fransa’dan Maxime Vachier-Lagrave ve Alireza Firouzja karşısında yenilen genç satranç ustası, ancak ABD’li Levon Aronian’ı mağlup edebildi. Turnuva boyunca bir galibiyet, beş beraberlik ve iki mağlubiyet alan Gukesh, dünya sıralamasında üçüncü sıradan beşinciliğe geriledi.

RAKİBİ PRAGGNANANDHAA ZİRVEDE

Bükreş’te en iyi performansı gösteren isim ise yine bir Hintli satranç ustası Praggnanandhaa Rameshbabu oldu. Sekiz tur sonunda 5 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Praggnanandhaa, bu yıl Tata Steel Wijk aan Zee’de elde ettiği başarının ardından ikinci büyük zaferini arıyor.

Satranç dünyasının efsanelerinden Garry Kasparov, turnuva açılışında sembolik ilk hamleyi yaparken, günümüzde bilgisayarların satranç analizlerini nasıl değiştirdiğine dair görüşlerini paylaştı. Kasparov’a göre bilgisayarlar sayesinde doğru konum değerlendirmeleri öğrenildi ancak bu durum oyunun estetik ve tartışmalı analiz yönünü azalttı.

GELECEK MÜCADELELER

Gukesh’in formundaki dalgalanma Hindistan’da endişe yaratırken, önümüzdeki hafta Stavanger’da başlayacak ve dünya birincisi Magnus Carlsen ile karşılaşacağı maç merakla bekleniyor. Carlsen, halen dünya sıralamasında birinci sırada bulunuyor ve aynı zamanda ilk çocuğunu bekliyor. Satranç otoriteleri, geçmiş dünya şampiyonları içinde sadece az sayıda ismin görev süresince performansını geliştirdiğini belirtiyor. Bu bağlamda, Gukesh’in şampiyonluk döneminde üzerindeki baskıyı nasıl yöneteceği önemli bir soru olarak duruyor.

Turnuvanın son turu bu cuma oynanacak ve heyecan canlı tutuluyor. Dünya satranç camiası genç şampiyonun performansını ve kariyerinin bundan sonraki yönünü yakından takip ediyor.