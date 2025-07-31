Dünya şaşkın! Galatasaray ve Osimhen manşetlerde

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla şampiyonlukta büyük rol oynayan Osimhen, bu kez bonservisiyle birlikte Sarı-Kırmızılıların yolunu tuttu. Taraftarın sevgilisi haline gelen 26 yaşındaki yıldız oyuncu, İstanbul’da büyük coşkuyla karşılandı.

UÇAĞI 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAKİP ETTİ

Osimhen’i taşıyan özel uçağın inişi YouTube’da 2 milyondan fazla kişi tarafından canlı izlendi. Galatasaray’ın 2 Ağustos’ta Lazio ile oynayacağı özel maç öncesinde taraftara açık bir imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

OSIMHEN: “SEVDİĞİM YERE GERİ GELDİM”

İstanbul’a adım attıktan sonra duygularını paylaşan Osimhen, “Galatasaray’ı çok seviyorum. Şu anki duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim” sözleriyle taraftarın gönlünü bir kez daha kazandı.

DÜNYA BASININDAN GALATASARAY’A ÖVGÜ YAĞDI

Victor Osimhen’in Galatasaray’a transferi, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İşte öne çıkan başlıklar:

Il Mattino (İtalya): “Napoli'nin eski 9 numarası artık Galatasaray'da. Türkiye'ye gelişini 2 milyondan fazla kişi tarafından canlı izlendi.”

Fussball Transfer (Almanya): “Galatasaray, Osimhen’in transferini neredeyse tamamladı. İstanbul’a iniş fotoğrafları paylaşıldı.”

RMC Sport (Fransa): “Galatasaray, Osimhen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis bedeli 75 milyon Euro.”

AS (İspanya): “Bir yıl kiralık oynadıktan sonra Osimhen kalıcı olarak Galatasaray’a geçti. Bu transfer rekor niteliğinde.”

90min (İngiltere): “Galatasaray, Osimhen transferini tamamladı. Şok edici bir anlaşma.”

Marca (İspanya): “Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri resmileşti. Osimhen artık Galatasaray’ın oyuncusu.”

Mundo Deportivo (İspanya): “Napoli ile zorlu pazarlıkların ardından Osimhen yeniden Galatasaray’da.”