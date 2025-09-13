Dünya siyaset tarihinde böyle seçim görülmedi: Gençler kimsenin aklına gelmeyecek yöntemi kullandı

Nepal’de sosyal medya yasakları ve hayat pahalılığına karşı başlayan protestolarda mevcut hükümet devrildi. Eylemlere önderlik eden sivil toplum kuruluşları ise, yeni başbakanı Discord toplantısında belirledi.

Nepal'de eski başbakan KP Sharma Oli, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Twitter gibi platformları yasaklamaya kalkışınca ülke genelinde protestolar patlak vermiş ve Oli başta olmak üzere hükümet yetkilileri istifa etmişti.

GENÇLER DİSCORD'DA TOPLANDI

Ordunun sıkı önlemlerine rağmen, gençler Hami Nepal adlı sivil grubun kurduğu Discord sunucusunda toplandı. 100 bini aşkın katılımcı, adaylarla çevrimiçi görüşmeler yaptı ve oylama sonucunda yolsuzluk karşıtı kimliğiyle tanınan eski başyargıç Sushila Karki’yi geçici başbakan olarak seçti.

NEPAL'İN İLK KADIN BAŞBAKANI

Cumhurbaşkanı Paudel'in huzurunda düzenlenen törende, Karki geçici hükümete başkanlık etmek üzere yemin etti.



Böylelikle Nepal'in ilk kadın başbakanı olan 73 yaşındaki Karki'ye, 6 ay içinde ülkeyi seçimlere götürme yetkisi verildi.



Karki'nin göreve başlamasının ardından sınırlı bir kabinenin açıklanması ve ilk kabine toplantısında meclisin feshedilmesinin önerilmesi bekleniyor.

Ülkede 2016'da Yüksek Mahkeme Başkanlığına gelerek bu görevi üstlenen ilk kadın olan Karki, "yolsuzluğa karşı sıfır tolerans" yaklaşımıyla tanınıyor.

TÜM KISITLAMALAR KALDIRILDI

Nepal’de günler süren protestoların ardından ordu tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar bugün itibarıyla kaldırıldı.

Nepal Ordusu sözcüsü, başkent Katmandu'da ve diğer bölgelerde artık herhangi bir yasak bulunmadığını duyurdu.

Marketler, alışveriş merkezleri ve dükkanlar yeniden açılırken, cadde ve sokaklarda trafik akışı normale döndü. Protestolar sırasında zarar gören devlet binalarında ise temizlik ve onarım çalışmaları başlatıldı.

NE OLMUŞTU?



Pazartesi günü Katmandu'da 26 sosyal medya platformunun yasaklanması nedeniyle başlayan sokak gösterileri, kısa sürede şiddetli olaylara dönüştü. Öfkeli protestocular hükümet binalarını ve siyasetçileri hedef aldı.



Yasak kaldırılmış olsa da, daha geniş çaplı şikayetler nedeniyle huzursuzluk devam etti. Protestolar, eski başbakan KP Sharma Oli'nin Salı günü istifa etmesine ve resmi konutundan kaçmasına neden oldu.